Les promos de Xiaomi pour le Black Friday sont hallucinantes

Sommaire Smartphone Bracelet Friteuse Aspirateur Trottinette Commentaires

Smartphones, bracelet connecté, aspirateurs-robot… Xiaomi se place au-dessus de la mêlée des promotions avec des offres vraiment avantageuses. Découvrez les bons plans à ne surtout pas manquer.

Pour Xiaomi, le Black Friday n’est pas qu’une simple formalité. Le constructeur le prouve avec une série de remises exclusives qui cassent grandement le prix de ses meilleurs produits tech.

Xiaomi 13T à seulement 449 euros, Xiaomi Smart Band 8 à moins de 40 euros avec un clip running, trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Go avec 36 % de réductions… La marque ne s’impose aucune limite pour brader son catalogue. Voici donc les meilleures promos du Black Friday.

En bref :

Le Xiaomi 13T à 449 euros au lieu de 649 euros

Avec le Xiaomi 13T, le constructeur montre qu’il n’a pas peur des smartphones haut de gamme concurrents. Mieux, le constructeur prouve qu’il est possible de proposer un smartphone tout aussi performant pour un prix bien moindre.

Fort d’un très beau design, avec notamment un dos en verre ou en cuir végan bleu, le Xiaomi 13T est aussi plus résistant que ses prédécesseurs grâce à la certification IP68. Pas de concession au niveau de l’écran puisqu’on est face à une dalle AMOLED de 6,67 pouces à la définition FHD+. Il assure donc un affichage soigné, notamment en jeux grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Aucune concession en photo non plus. Le Xiaomi 13T profite d’un trio de caméras (50 + 12 + 50 megapixels) conçues en partenariat avec Leica. Un combo qui assure de jolies photos, quelle que soit la luminosité ambiante. Le reste de la fiche technique se compose d’un processeur Dimensity 8 200 Ultra et 12 Go de RAM au maximum. Une configuration puissante et alimentée par une batterie de 5 000 mAh.

Pour le Black Friday, le géant de la tech’ fait tomber le prix du Xiaomi 13T à 449 euros au lieu de 649 euros grâce au code promo EXCLU50.

Le Xiaomi Smart Band 8 à 35 euros au lieu de 49 euros

Pour sa dernière itération de bracelet connecté, Xiaomi s’est concentré sut la polyvalence. Dans cette logique, le Xiaomi Smart Band 8 intègre un nouveau système d’accroche qui permet de porter cet accessoire comme collier (aux dépens des fonctions de mesures cardiaques et du SpO2) ou de le fixer sur la chaussure. Ce dernier cas permet aux coureurs de mesurer par exemple la fréquence des foulées ou leur force d’impact.

Le Xiaomi Smart Band 8 reprend le design de ses prédécesseurs, avec un écran AMOLED de 1,62 pouce en forme de pilule. Il est possible d’y adjoindre une myriade de bracelets différents pour profiter d’un bijou réellement personnalisé. Véritable allié des sportifs, le bracelet peut surveiller plus de 150 activités physiques différentes. Il indique aussi avec précision le rythme cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le niveau de stress, la qualité du sommeil, le cycle menstruel, le nombre de pas quotidiens ou encore le montant de calories brûlées.

Enfin, l’autonomie du bracelet atteint les 16 jours pour une utilisation standard. Mais sa véritable force réside dans son prix pendant le Black Friday. Le Xiaomi Smart Band 8, en pack avec un clip de fixation pour chaussure, tombe à 35 euros au lieu de 49 euros grâce au code RUNNER5.

La Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 L à 89 euros au lieu de 99 euros

Faut-il encore présenter la Xiaomi Smart Air Fryer ? Eh bien oui, car en cette fin d’année 2023, le constructeur vient de lancer une nouvelle version de sa friteuse à air chaud connectée. Parée d’une coque noire ou blanche, la Smart Air Fryer gagne en contenance puisqu’elle intègre désormais un bac de 6,5 L. Un gros volume qui permet même de cuire un poulet entier. Le principal avantage de la Xiaomi Smart Air Fryer est qu’elle ne nécessite pas (ou peu) d’huile pour la cuisson, pour des recettes plus saines. Il est possible de faire frire les aliments, les cuire simplement, les décongeler et même les déshydrater. Elle offre des cuissons de 40 à 220 °C.

Comme de nombreux produits de la marque, cette friteuse s’associe à l’application mobile Mi Home. Celle-ci permet de suivre l’évolution de la cuisson, de programmer les préparations jusqu’à 24 heures à l’avance ou de découvrir des centaines de recettes. Sans oublier la présence d’une compatibilité avec le contrôle vocal puisque l’on peut y connecter Alexa ou Google Assistant.

À l’occasion du Black Friday, la Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 L passe à 89 euros au lieu de 99 euros. Il est nécessaire d’indiquer le code promo AVANTAGE10 pour bénéficier de la remise.

Le Xiaomi Vacuum E12 à 89 euros au lieu de 199 euros

Le Xiaomi Vacuum E12 est l’aspirateur-robot parfait pour celles et ceux n’ayant jamais eu ce type d’appareil, grâce à son excellent rapport qualité-prix, sa simplicité et son efficacité. Il bénéficie d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, ce qui permet de récupérer la poussière logée au fond d’un tapis ou entre les lattes d’un parquet. À cela s’ajoutent deux brosses rotatives, dont une principale en caoutchouc et une serpillière. Non seulement l’aspirateur peut aspirer les petits débris, les cheveux et autres poils, mais il est aussi capable de laver les taches au sol. Mieux, sa hauteur de 8 cm lui permet de passer facilement sous un canapé ou un lit.

Connecté à l’application Xiaomi Home, le Vacuum E12 peut être contrôlé à distance. Choix de l’horaire, indication des zones à laver ou non, les possibilités sont nombreuses.

Pour le Black Friday, le Xiaomi Vacuum E12 affiche un prix de 89 euros au lieu de 199 euros à l’aide du code promo BFRIDAY10.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Go à 189 euros au lieu de 299 euros

Avec la Xiaomi Electric Scooter 4 Go, le constructeur veut proposer une trottinette électrique efficace ET abordable. Un défi réussi au regard de sa fiche technique. Cette trottinette, compatible avec la législation française, peut ainsi atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h. Son autonomie de 18 km permet de couvrir la plupart des trajets urbains du quotidien.

Pour ce qui est de la sécurité, la Xiaomi Electric Scooter 4 Go s’appuie sur un frein électrique à l’avant et un frein à disque à l’arrière, afin d’assurer un freinage efficace. Étant compatible avec Xiaomi Home, il est possible de verrouiller la trottinette à distance, de consulter le kilométrage ou le niveau de batterie restant.

C’est surtout son prix qui fait de la Electric Scooter 4 Go un véhicule incontournable pour les nomades urbains. Habituellement vendue 299 euros, elle passe à 189 euros pour le Black Friday grâce au code BOOM60.