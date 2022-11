À ce prix, ce TV Hisense 4K QLED de 65 pouces (HDMI 2.1) est le bon deal pour changer de TV

Si vous souhaitez vous procurer un téléviseur équipé d'une grande dalle QLED à un prix moins élevé, le TV Hisense U7HQ de 65 pouces est idéal : il passe de 899 euros à 699 euros.

Sur le marché des téléviseurs QLED, Hisense tente de se faire une place parmi les meilleurs constructeurs. Pour s’imposer sur le marché, ce dernier propose des téléviseurs QLED abordables sans pour autant négliger la fiche technique. Le modèle 65U7HQ embarque presque toutes les dernières technologies d’affichage pour un prix encore plus contenu, surtout aujourd’hui grâce à cette réduction de 200 euros par rapport à son prix initial.

Les points à retenir de ce TV Hisense

Une dalle QLED 4K de 65 pouces

Compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision et Dolby Atmos

Optimise l’affichage des jeux vidéo : HDMI 2.1, ALLM, VRR

Habituellement au prix de 899,99 euros, le téléviseur Hisense 65U7HQ se négocie maintenant à 699,99 euros sur le site Darty et Fnac grâce à une ODR valable jusqu’au 10/01/23.

Une bonne qualité d’image

La marque Hisense propose des téléviseurs abordables et fait finalement peu de concessions. Ici, le modèle 65U7HQ ne déroge pas à la règle et présente de belles finitions avec un look sobre et minimaliste. Avec sa grande diagonale de 65 pouces et l’absence de cadre sur trois côtés, l’immersion est au rendez-vous dans les contenus visionnés.

Grâce à sa dalle QLED, ce TV offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs. Certes, elle n’est pas au niveau de l’OLED, mais affiche des couleurs plus riches et des noirs plus intenses que les modèles LCD. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3840 x 2160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, on pourra profiter sur ce modèle, des compatibilités avec les normes vidéo HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, le tout accompagné d’un son Dolby Atmos spatialisé bien immersif.

Un TV polyvalent

Le Hisense 65U7HQ dispose de sérieux atouts dans son volet gaming. Tout d’abord, via sa connectique puisque le TV QLED dispose de deux entrées HDMI 2.1 compatibles ALLM et VRR, pour réduire la latence et lutter contre les déchirures d’écran. Elle peut donc accueillir les consoles de nouvelle génération sans problème. La dalle est ensuite 100 Hz, mais ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X, avec toutefois la possibilité de passer en Full HD à 120 FPS.

Les téléviseurs Hisense ne disposent pas d’Android TV, mais tournent sous le système d’exploitation maison de la marque : Vidaa U. L’interface est simple à appréhender et surtout donne accès à de nombreuses applications comme Netflix, Prime Video ou Disney+, mais il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles. Enfin, vous n’avez qu’un mot à dire pour choisir le programme grâce à sa compatibilité avec l’assistant vocal Alexa.

