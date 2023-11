Des vidéoprojecteurs à partir de 299 € : Dangbei démarre brillamment son Black Friday

Les cinéphiles sont à l’honneur de ce Black Friday. Le spécialiste des vidéoprojecteurs Dangbei affiche pour l’occasion de belles remises pouvant atteindre 500 euros sur ses meilleures références de 2023.

La marque Dangbei, reconnue pour l’excellent rapport qualité-prix de ses vidéoprojecteurs, ouvre les festivités du Black Friday avant l’heure. Dès à présent et jusqu’au 27 novembre, le groupe propose jusqu’à 28 % de réduction sur ses modèles phares, lancés en début d’année. Une belle occasion pour s’équiper à moindre coût, anticiper de belles soirées cocooning devant un bon film, ou tout simplement pour faire plaisir à ses proches à Noël.

Disponibles à partir de 299 euros, les vidéoprojecteurs Dangbei profitent d’un design à la fois soigné et discret, ainsi que de technologies dernier cri en matière d’affichage. Voici les meilleures offres à saisir durant ce Black Friday :

Le Dangbei Mars Pro : un vidéoprojecteur tout-en-un ultra-lumineux pour les cinéphiles

Avec son Mars Pro dévoilé cet été, Dangbei prouve qu’il est possible de s’équiper d’un bon vidéoprojecteur, entièrement automatisé, sans avoir à y laisser toutes ses économies.

En s’appuyant sur une technologie avancée d’affichage au phosphore laser (ALPD), la marque promet une projection en 4K UHD ultra-lumineuse. Parfait pour regarder un film en famille ou entre amis sans être plongé dans le noir.

Et alors que la plupart des vidéoprojecteurs requièrent une installation plus ou moins complexe, le Mars Pro se charge pour vous de tout paramétrer. Luminosité, contraste, netteté, colorimétrie, tout est automatiquement ajusté en temps réel. Celui-ci s’occupe aussi de réaliser la mise au point, de corriger les éventuelles distorsions trapézoïdales et de délivrer une image complète en toutes circonstances, même lorsque des obstacles sont sur son chemin.

L’image projetée peut s’étendre de 40 à 200 pouces en fonction du recul de l’appareil vis-à-vis du mur. Le Mars Pro convient donc à tous les espaces, des pièces les plus exigües aux grands salons. Dangbei a aussi prévu des fonctionnalités additionnelles pour les amateurs de sport et de gaming : la technologie MEMC améliore la fluidité et la netteté de l’image lorsque les actions sont rapides, et le mode jeu optimise l’ensemble des réglages tout en réduisant la latence à 20 ms.

Ce vidéoprojecteur, déjà très abouti, embarque en prime deux haut-parleurs de 10 W, compatibles avec le son Dolby Audio et DTS-HD. De quoi profiter d’une qualité de son acceptable si vous ne disposez pas d’enceintes à proximité.

Habituellement proposé à 1799 euros, le Dangbei Mars Pro est exceptionnellement disponible à 1299 euros jusqu’au 27 novembre. Un prix très doux pour un vidéoprojecteur 4K.

Emotn N1 : un modèle nomade à prix mini

Pourquoi se cantonner à son salon lorsqu’on peut profiter d’une session vidéo depuis la pièce de son choix ou mieux, au grand air ?

Pour les plus nomades, mais aussi pour les étudiants amenés à déménager fréquemment, Dangbei a prévu l’Emotn N1, un vidéoprojecteur compact et très léger puisqu’il ne pèse que 1,9 kg. Il peut donc vous accompagner partout, en vacances comme chez des amis.

En plus d’être mobile, ce vidéoprojecteur est aussi très commode à l’usage. Aucune installation n’est requise et peu importe qu’il soit face au mur ou de biais, l’Emotn N1 se charge de projeter une image nette et droite, grâce à son autofocus ainsi qu’à sa correction automatique des distorsions trapézoïdales.

Et en dépit de sa taille, pas question de se contenter d’un affichage réduit, ce modèle pouvant diffuser des contenus en FHD avec une diagonale comprise entre 60 et 120 pouces.

Dangbei a aussi pensé aux sérivores et propose un accès rapide à Netflix, Prime Video et YouTube, ainsi que des ports USB 2.0 et HDMI pour visionner des contenus stockés sur un PC ou un disque dur externe.

Ce vidéoprojecteur LED, doté en complément de deux haut-parleurs de 5 W, est accessible pour le Black Friday au prix plancher de 299 euros au lieu de 399 euros. Difficile de trouver plus compétitif sur ce marché dominé par des modèles à plus de 1000 euros.

Dangbei Mars : une belle qualité d’affichage, mais à prix contenu

Si vous êtes prêt à accepter de minces compromis sur la taille d’affichage et sur la définition, Dangbei vous propose son vidéoprojecteur Mars.

Comme la version Pro, ce modèle repose sur une technologie laser ALPD et offre une bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à sa remarquable luminosité de 2100 lumens ISO.

Il conserve aussi le paramétrage automatique et intelligent de l’affichage, avec l’évitement des obstacles. Mais contrairement au Mars Pro, ce modèle projette en FHD et non en 4K et sa diagonale ne peut excéder 180 pouces, une taille déjà très confortable et bien plus imposante que la plupart des téléviseurs.

Comme tous les vidéoprojecteurs de Dangbei, le Mars tourne sous Linux, mais profite de quelques applications nativement préinstallées, dont Netflix, Prime Video et YouTube. Très pratique pour retrouver rapidement ses contenus sVOD.

Ce vidéoprojecteur tout-en-un doté de 2 haut-parleurs Dolby Audio de 10 W est proposé jusqu’au 27 novembre à seulement 849 euros au lieu des 1099 euros habituels.

Dangbei Neo : un puissant picoprojecteur pour la maison, mais aussi pour les voyages

Il est parfois difficile de choisir entre mobilité et qualité premium, c’est pourquoi Dangbei a conçu le Neo, un vidéoprojecteur qui rassemble le meilleur des deux mondes.

Ultra-compact et pesant tout juste 1,42 kg, le Neo sait se rentre invisible dans votre salon et peut facilement vous accompagner dans tous vos déplacements et vos voyages. Pour autant, la marque n’a pas lésiné sur la qualité d’affichage, le Neo étant basé sur la technologie DLP et prenant en charge le HDR10 et le HLG.

Ce modèle projette en FHD avec une diagonale culminant à 120 pouces et comme ses homologues, il se paramètre automatiquement et rapidement. Côté son, le Neo embarque deux haut-parleurs de 6 W.

Le Dangbei Neo est actuellement disponible à 499 euros au lieu de 599 euros. C’est l’un des meilleurs rapports équipements-prix du constructeur.