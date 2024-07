Xbox Game Pass en juillet 2024 : Smash Bros. à la sauce Nickelodeon et du contenu pour Palworld

Avec les grandes vacances qui ont démarré, on se retrouve avec plus de temps à tuer et si la météo ne nous permet pas de sortir, le Game Pass est toujours un bon moyen de se divertir. Voici d'ailleurs la première fournée de jeux du mois qui entre au catalogue.

La tech et le gaming sont loin de pouvoir prendre leurs vacances. Après son dernier Showcase, Xbox a confirmé sa présence au prochain Gamescom qui se déroulera du 21 au 25 août prochain. Entre temps, la première vague d’ajouts mensuels pour le Xbox Game Pass vient d’être dévoilée. Aucun titre AAA n’est cette fois prévu, mais cela n’empêche pas de se voir proposer du contenu de qualité.

Dans ces nouvelles arrivées, nous avons d’abord Journey to the Savage Planet, un jeu d’exploration à la No Man’s Sky, mais une seule planète sur laquelle l’aventure reste plaisante. Autre titre, autre genre : Nickelodeon All-Star Brawl 2. Ce jeu de combat repose sur le même fonctionnement que les Super Smash Bros. avec cette fois-ci personnages de cartoons et comics américains comme Bob l’Éponge, Garfield, Aang d’Avatar et les Tortues Ninja.

Enfin, la dernière grosse mise à jour de Palworld est disponible depuis le 27 juin. Baptisée Sakurajima, elle intègre une nouvelle zone à explorer avec plus d’une vingtaine de nouveaux Pals, deux Alphas, un boss inédit, mais aussi de nouvelles ressources, de nouvelles armes et de nouveaux événements en multijoueurs. Attention aux joueurs débutants ! Il est recommandé d’être au niveau 40 pour explorer l’île aux cerisiers, par ailleurs, le niveau maximal est relevé à 55.

Les nouveaux jeux du Game Pass en juillet 2024

Voici la liste des jeux et des mises à jour devant arriver ce mois de juillet :

Journey to the Savage Planet (3 juillet – console, PC, cloud)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (3 juillet – console, PC, cloud)

Cricket 24 (9 juillet – console, PC, cloud)

The Case of the Golden Idol (9 juillet – console, PC, cloud)

Neon White (11 juillet – console, PC, cloud)

Tchia (11 juillet – Xbox Series X/S, PC, cloud)

Magical Delicacy (16 juillet – console, PC, cloud)

Flock (16 juillet – console, PC, cloud)

Au cas où vous l’auriez raté, le RPG made in France Wartales est désormais disponible dans le catalogue de la Xbox One, en plus de ceux de la Xbox Series X/S, du PC et du cloud.

Ces jeux qui quittent le Game Pass

Si de nouveaux jeux sont ajoutés régulièrement au catalogue du Xbox Game Pass, d’autres le quittent dans le même temps. Ce sont cette fois cinq titres qui ne seront plus disponibles dès le 15 juillet :

Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly

Figment 2 : Creed Valley

Sins of a Solar Empire : Rebellion

TOEM

The Wandering Village

