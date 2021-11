Offre VPN Black Friday : à 2,80 €/mois, l’abonnement NordVPN est à son prix le plus bas actuellement

Le Black Friday est toujours le bon moment pour prendre ou renouveler son abonnement VPN. NordVPN le prouve encore cette année avec une belle réduction de 72 % sur son abonnement de 2 ans. Il passe à seulement 2,80 euros par mois pendant les prochains jours.

La plus connue des marques de VPN vient de lancer ses offres du Black Friday. Jusqu’au début de la semaine prochaine, NordVPN propose ainsi son abonnement de deux ans au prix de 2,80 €/mois. L’abonnement revient ainsi à seulement 67,15 euros au total, l’un des prix les plus bas de l’année constatés pour ce service de VPN.

Les avantages de NordVPN en bref :

La valeur sûre du monde du VPN, tant en termes d’application que de performances

Un abonnement utilisable sur 6 appareils simultanément

Des débits en téléchargements excellents, que ce soit en direct ou en peer to peer

Parfait pour contourner les géoblocages imposés par Netflix (pour accéder au catalogue de films et séries américains) ou les chaînes de TV internationales

Une politique de confidentialité stricte et auditée par un cabinet indépendant

Un SAV disponible 7j/7 et 24h/24 en français

Un excellent rapport qualité-prix

Pourquoi NordVPN est considéré comme la référence des VPN ?

NordVPN a été le premier fournisseur de VPN à communiquer largement sur sa marque et sur ses fonctionnalités. Pas étonnant que son nom soit désormais associé au monde du VPN de manière générale.

La marque n’a toutefois pas bâti sa réputation sur du vent. Elle possède aujourd’hui 9 ans d’expérience et plus de 14 millions d’utilisateurs à travers le monde. Une réputation qu’elle s’est forgée grâce à ses serveurs performants et son application très simple d’utilisation.

Des serveurs très performants

Les serveurs d’un fournisseur de VPN, ce sont eux qui permettent avant tout de profiter pleinement de son service. NordVPN en possède aujourd’hui plus de 5200 environ, répartis dans 60 pays à travers le monde.

Un serveur VPN, c’est un intermédiaire entre votre appareil connecté à l’application NordVPN et Internet. Il assure tout d’abord la sécurité et la confidentialité de vos données en ligne, en les chiffrant. Personne ne peut donc espionner votre connexion et savoir ce que vous consultez, regardez ou téléchargez.

Une fois connectés à un serveur, les sites web et services que vous utilisez ne voient que l’adresse IP du serveur et non celle de votre appareil. Et c’est là qu’un service VPN devient intéressant. Car il permet de délocaliser sa connexion Internet afin de contourner les géoblocages.

Concrètement, en se connectant à un serveur américain de NordVPN, il devient possible d’accéder au catalogue de films et séries américains de Netflix. Ou alors, en se connectant à un serveur suisse, de suivre en direct les Grands Prix de Formule 1 qui sont diffusées en clair sur les chaînes de TV Suisse.

Pour s’assurer que les téléchargements soient rapides ou que le streaming vidéo soit de bonne qualité, il est nécessaire que les serveurs VPN bénéficient d’une bonne bande passante. À ce jour, et comme le relève le test de Frandroid (8/10), NordVPN fait partie des meilleurs élèves du milieu avec des débits qui “dépassent régulièrement les 200 Mb/s en téléchargement sur des serveurs mêmes situés à plusieurs milliers de kilomètres”. Une prouesse que l’on doit en bonne partie au protocole de connexion VPN maison de NordVPN : Nordlynx.

Une application exemplaire

Pour se connecter à l’un de ces serveurs, il n’y a rien de plus simple, il suffit de passer par l’application de NordVPN. Celle-ci est disponible sur quasiment tous les appareils connectés à Internet du moment, du smartphone (Android ou iOS), aux tablettes, en passant par les TV connectés et bien entendu les ordinateurs (Windows ou Linux).

L’application de NordVPN est un modèle du genre, quel que soit l’appareil sur laquelle on l’utilise. Elle prend la forme d’une carte du monde où chaque point représente des serveurs sur lesquels on peut se connecter. Un simple clic sur un point suffit pour s’y connecter, chiffrer sa connexion et délocaliser sa connexion en instant. Facile et intuitif.

30 jours pour se faire un avis sur NordVPN

NordVPN est actuellement à son prix le plus bas de l’année, 2,80 euros par mois lors de la souscription à son abonnement de deux ans. Un abonnement d’autant plus avantageux qu’il peut être partagé simultanément entre 6 appareils différents.

Si vous avez peur de vous engager pour deux ans, NordVPN vous permet de faire marche arrière. En fait, la marque propose une période d’essai de 30 jours “satisfait ou remboursé”. Si pendant cette période vous n’êtes pas satisfait de la qualité du service, il suffit de contacter le SAV disponible 7/7 jours et 24/24 heures pour demander un remboursement.