C’est trop rare pour ne pas en profiter : l’abonnement à l’excellent Proton VPN est en promotion pour le Black Friday

Proton VPN est l’un des VPN les plus haut de gamme du marché, mais aussi l’un des plus chers. Sauf, et c’est assez rare pour être souligné, pendant le Black Friday.

La société suisse Proton possède depuis quelques années maintenant un très bon service VPN : Proton VPN. Il ne lui a pas fallu longtemps pour s’imposer comme l’un des meilleurs VPN du marché. Non seulement il bénéficie du soin habituel qu’apporte Proton à la sécurité de ses produits, mais il est en plus particulièrement rapide et possède une superbe interface.

L’abonnement demande généralement entre 5 et 10 euros par mois dans le cadre d’une offre 24 mois. Le miracle du Black Friday, c’est de voir le prix de cet abonnement 24 mois chuter à seulement 2,99 euros par mois. Non seulement c’est rare, mais en plus, c’est une excellente affaire.

Pourquoi Proton VPN fait-il partie des meilleurs VPN du moment ?

Avant de lancer Proton VPN, la société suisse Proton était déjà bien connue des technophiles. Proton a réussi à se tailler une excellente réputation avec Proton Mail, un service de mail à l’interface soignée et à la sécurité des données renforcée. Après les e-mails, il était logique que Proton se tourne vers le milieu du VPN.

L’expérience de Proton se ressent dès l’ouverture de l’application de Proton VPN, que ce soit sur un ordinateur (Mac, Windows ou Linux), un smartphone (iOS, Android) ou même dans un navigateur ou un téléviseur sous Google TV.

L’interface de Proton VPN avec son fond sombre et ses icônes minimalistes est franchement réussie. // Source : Proton VPN

On retrouve ainsi une très jolie carte du monde (aux couleurs sombres rappelant l’univers du hacking des films d’espionnage) qui permet de se connecter à l’un des 8 500 serveurs situés dans 112 pays à travers le monde. Un clic sur un pays suffit alors à se connecter à un serveur. L’interface, franchement pratique, permet ensuite de connaître l’IP, le débit montant et descendant et même le protocole de connexion au serveur.

Des serveurs rapides et pour tous les usages

Comme tout bon service de VPN, Proton VPN propose différents types de serveurs : serveurs de base pour « simplement changer de région », serveurs Peer to Peer spécialisés dans le téléchargement de torrents, serveurs Onion pour accéder à Tor, etc. Tout a été fait pour que ces serveurs répondent à n’importe quel usage des utilisateurs, qu’ils soient débutants ou avancés. Proton VPN l’assure d’ailleurs sur son site web, il est « compatible avec les principaux services de streaming » et permet même de jouer à des jeux en ligne sans subir trop de latence.

La liste de toutes les fonctionnalités disponibles avec l’abonnement Proton VPN // Source : Proton VPN

À tout cela s’ajoute une flopée de petites fonctionnalités supplémentaires intégrées au service comme NetShield, qui permet de bloquer automatiquement les publicités et les logiciels malveillants, la possibilité d’utiliser des « doubles VPN » (le trafic internet est acheminé en parcourant plusieurs serveurs VPN) ou encore le fait qu’un seul abonnement permet de connecter 10 appareils simultanément. Autrement dit, avec un seul abonnement, vous pouvez couvrir vos proches ou votre famille.

Enfin une promotion sur l’abonnement 24 mois de Proton VPN

Proton VPN est donc un VPN archi-complet. Et un tel service a évidemment un coût. Habituellement, l’abonnement de 24 mois à Proton VPN varie entre 5 et 10 euros par mois. Pendant le Black Friday, le prix de cet abonnement passe à 2,99 euros par mois seulement, soit 71,76 euros les 24 premiers mois.

Proton VPN propose par ailleurs une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pouvez donc tester le service gratuitement pour vous faire une meilleure idée de la performance de ses services.

Email, stockage en ligne et Proton Unlimited : des promotions Black Friday sur tous les produits Proton

Pendant le Black Friday, Proton ne réduit pas uniquement le prix de son VPN. Ses autres services ont également le droit à de grosses promotions.

Proton Mail Plus à 1,99 euro par mois

C’est par son client et sa boite mail que la société Proton s’est d’abord fait connaître. La promesse ? Garantir que vos mails soient parfaitement protégés, chiffrés, et jamais analysés par un quelconque traqueur publicitaire. Le respect de la vie privée a toujours été au cœur des préoccupations de la marque. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les activistes, hackers éthiques ou les journalistes d’investigation ont souvent des adresses emails se terminant en proton.me ou protonmail.com.

Proton Mail est une référence en termes de sécurité et de protection des données // Source : Proton Mail

Pendant le Black Friday, l’abonnement d’un an à Proton Mail Plus passe ainsi de 4,99 euros par mois à 1,99 euro par mois. Pour ce prix, vous avez droit à 15 Go d’espace de stockage dans le cloud, 10 adresses e-mail et une surveillance de l’utilisation de votre adresse mail dans le dark web.

Proton Drive Plus (200 Go) à 1,99 euro par mois

Avoir un espace de stockage en ligne, c’est bien. Qu’il soit entièrement sécurisé et qu’il puisse échapper à la surveillance, c’est mieux. C’est tout simplement ce que propose Proton Drive Plus avec son espace de stockage de 200 Go dans le cloud.

L’application est complète, elle permet de sauvegarder et de synchroniser ses photos, de partager des documents facilement via des liens sécurisés ou d’éditer des documents directement depuis son drive.

Proton Drive permet de gérer tout type de fichier, que ce soit sur ordinateur ou sur desktop. // Source : Proton Drive

Habituellement affiché au prix de 4,99 euros par mois, l’abonnement de 12 mois de Proton Drive Plus est, pendant le Black Friday, au tarif de 1,99 euro par mois. Un très bon prix par rapport au reste du marché.

Proton Unlimited à 6,49 euros par mois

Si la philosophie de respect de la vie privée de Proton vous a convaincu, pourquoi ne pas faire le grand saut et passer complètement par tous ses services ? Ils sont nombreux : VPN, email, stockage, mais aussi calendrier et gestionnaire de mots de passe.

L’avantage de cette offre, c’est que pour 6,49 euros par mois seulement, vous avez accès à tous les services de Proton comme si vous aviez payé un abonnement individuel pour chacun d’entre eux. Drive de 500 Go dans le cloud, accès complet à Proton VPN, accès à 15 adresses email différentes, accès illimité au gestionnaire de mots de passe. Avec cet abonnement, vous augmentez d’un énorme cran votre niveau de cybersécurité.

Proton Unlimited permet de profiter de tous les services et applications de Proton à un prix franchement avantageux. // Source : Proton

Habituellement proposé à 12,99 euros par mois, l’abonnement d’un an à Proton Unlimited passe le temps du Black Friday à 6,49 euros par mois. Impossible de faire mieux pour tester tous les services de Proton d’un coup, d’autant plus qu’avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, vous pouvez revenir en arrière pendant un mois.