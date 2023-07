Adieu l’ADSL, bonjour Starlink : l’offre exclusive de la Fnac et Darty

Le service de connectivité Internet de SpaceX, Starlink, connaît un déploiement fulgurant à travers le monde. Ce qui était autrefois un projet ambitieux est désormais une réalité tangible pour de nombreux utilisateurs. Et la bonne nouvelle, c'est que le kit de Starlink est maintenant disponible à un prix très avantageux sur le site de la Fnac et chez Darty.

Pour rappel, Starlink est une entreprise créée par le milliardaire Elon Musk, qui est également à la tête de l’entreprise aérospatiale commerciale SpaceX. Starlink a pour mission de fournir un accès Internet très haut débit à tous les coins du monde, y compris les régions les plus reculées, en s’appuyant sur un réseau de milliers de satellites en orbite autour de la Terre.

En France, la cible de ce service est notamment ceux qui n’ont pas accès au très haut débit, comme la fibre optique, et qui requièrent une connexion plus performante que celle proposée par l’ADSL. Avec la popularité croissante des services de streaming vidéo à la demande (SVoD) et l’utilisation intensive d’Internet à des fins de loisirs et de travail à domicile, l’ADSL se révèle souvent insuffisant.

Contrairement aux satellites géostationnaires classiques qui sont généralement à une altitude de 35 700 km, les satellites de Starlink évoluent dans ce qu’on appelle l’orbite terrestre basse (LEO), ce qui permet de réduire considérablement les temps de latence. Plus ils sont proches de la Terre, plus ils sont à même de transporter rapidement de grandes quantités de données vers n’importe quel point du globe. C’est là que l’audace d’Elon Musk est perceptible : il n’a pas hésité à lancer des milliers de satellites pour créer un réseau véritablement global.

Ce que vous avez besoin

Pour se connecter à ce réseau, l’utilisateur a besoin d’un kit Starlink qui se compose d’une parabole, d’un trépied pour stabiliser cette antenne, et d’un routeur pour le traitement des données et le partage de la connexion. Le coût habituel de ce kit est de 450 euros.

En plus du coût du matériel, il y a également un abonnement mensuel de 50 euros pour les particuliers. Ce qui est proposé en échange, c’est un débit descendant de 50 à 500 Mbit/s et une latence de 20 à 40 ms, sans limitation de consommation de données. Ces performances varient en fonction du nombre de satellites déployés et de la qualité de l’environnement.

Disponible à la Fnac et chez Darty

La grande nouvelle, c’est que le kit Starlink est désormais disponible à la Fnac et chez Darty, à un prix très attractif. Le kit est en précommande à 199,99 euros, soit une économie de 250 euros par rapport à son prix habituel. La livraison est prévue pour le 17 juillet. De plus, en utilisant le code FNAC30 sur la Fnac ou PROMO15 chez Darty, vous obtenez un crédit supplémentaire de 30 euros et 15 euros respectivement.

Il est clair que Starlink représente une alternative attrayante à l’ADSL, mais également à la fibre optique pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier. Grâce à ces nouvelles offres, l’accès à un Internet à très haut débit devient de plus en plus abordable.



