Pour le Black Friday, ce forfait mobile 100 Go à petit prix est offert pendant 2 mois

À l’occasion du Black Friday, Cdiscount Mobile lance un forfait mobile 100 Go en édition limitée. Une offre sans engagement qui a le double avantage de n’être facturée que 12,99 euros par mois et de vous faire profiter de 2 mois d’abonnement gratuits.

Profiter d’un forfait mobile ultra-complet dès aujourd’hui et ne commencer à le payer qu’en 2023 ? Telle est la proposition de Cdiscount Mobile avec son forfait 100 Go en série limitée. L’opérateur virtuel offre deux mois d’abonnement pour toute souscription avant le 28 novembre prochain.

Concrètement, si vous vous inscrivez maintenant, vous ne paierez votre abonnement que fin janvier 2023. Mais ce n’est pas la seule force de ce forfait sans engagement. Là où la plupart des offres 100 Go affichent un prix supérieur à 15 euros par mois, le forfait Black Friday de Cdiscount Mobile ne coûte que 12,99 euros mensuels. Un bon moyen de profiter d’un excellent forfait mobile pendant l’inflation, sans se ruiner.

Un forfait qui comprend l’essentiel

Si Cdiscount Mobile propose un forfait mobile abordable pour le Black Friday, ce n’est pas au détriment de l’enveloppe de data. Tous les mois, il vous donne accès à 100 Go de data 4G. Une quantité de données qui permet de regarder près de 155 heures de contenu en streaming sur Netflix ou Amazon Prime, ou d’écouter plus de 1 250 heures de musique sur Spotify ou Apple Music.

Cette enveloppe offre aussi la possibilité de partager sa connexion pour profiter d’Internet sur un ordinateur lors de vos déplacements. Une prouesse qui ne videra pas entièrement votre forfait le 15 du mois.

Bien entendu, ce forfait spécial Cdiscount Mobile comprend également les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM. De quoi rester en contact avec ses proches pendant les festivités de fin d’année où que vous soyez. Quant aux données en itinérance, le forfait Cdiscount Mobile met à votre disposition une enveloppe de 12 Go à utiliser dans les DOM et en Europe. Vous pouvez donc envoyer vos photos de vacances sans craindre de faire exploser la facture mensuelle.

Quel réseau utilise Cdiscount Mobile ?

Cdiscount Mobile est un opérateur virtuel. Cela signifie qu’il ne possède pas les infrastructures nécessaires au support d’un réseau mobile. Pour couvrir ses abonnés, il doit alors s’appuyer sur un réseau mobile déjà existant. Et c’est celui de Bouygues Telecom qui se charge de cette tâche.

Vous êtes ainsi assurés de profiter d’une excellente couverture et d’un très bon débit, que vous soyez en ville ou en campagne. Il faut dire que le réseau de Bouygues Télécom couvre 99 % de la population française.

Un forfait très accessible et sans engagement

La véritable force du forfait 100 Go de Cdiscount Mobile est son prix. Il défie réellement la concurrence en fixant le coût de l’abonnement à 12,99 euros par mois, là où les autres acteurs favorisent un prix allant de 15 à 20 euros.

Mieux, pour toute souscription avant le 28 novembre prochain, cette offre en édition spéciale est gratuite pendant les deux premiers mois. Vous ne commencerez à payer que fin janvier 2023.

Ultime avantage : il s’agit d’un forfait sans engagement. Vous n’êtes donc contraint par aucune durée minimale de souscription, ce qui vous permet de gérer votre abonnement comme vous le sentez.

Une souscription simplifiée

Comme pour un opérateur classique, Cdiscount Mobile s’occupe de toutes les démarches concernant le transfert de ligne et la résiliation de votre ancienne offre.

Il est possible de conserver son ancien numéro lors de la souscription, en fournissant son code RIO. Cdiscount Mobile peut aussi vous fournir un nouveau numéro si vous le souhaitez. Sur la première facture, il faudra compter 10 euros supplémentaires pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. Celle-ci sera livrée sous 48 heures.

Le changement vers le nouvel opérateur et l’activation de la carte se font sans interruption des services.