Forfait mobile ou internet : quelle offre Sosh et Orange choisir pour le Black Friday ?

Et si c’était le moment de renouveler vos abonnements mobile et internet ? C’est ce que vous proposent Orange et Sosh avec leurs offres du Black Friday. Une aubaine pour obtenir des prestations premium sans vous ruiner.

À l’instar de nombreuses marques et e-commerçants, les opérateurs téléphoniques profitent du Black Friday pour proposer leurs services à prix réduit. Une politique extrêmement avantageuse pour celui qui aime les bonnes affaires, dans la mesure où cela permet d’obtenir des forfaits bardés de prestations à un tarif extrêmement avantageux.

Aujourd’hui, c’est Orange qui se lance avec des promotions. Que vous recherchiez un forfait téléphonique ou un abonnement internet, il y a de fortes chances pour que vous trouviez votre bonheur chez cet opérateur.

Les offres du Black Friday d’Orange et Sosh en bref :

Fibre Orange ou Sosh : l’internet très haut débit dès 14,99 euros par mois

Pour le Black Friday, Orange vous propose deux offres fibre à prix réduit. Une en son nom propre, l’autre sous l’égide de Sosh.

Proposée à 14,99 euros par mois pendant un an et sans engagement, la Boîte Sosh Fibre est une offre qui va à l’essentiel dans la mesure où elle ne comporte pas de box TV. En choisissant cette offre, vous pourrez prétendre chaque mois à :

Un accès à la fibre très haut débit Orange, jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et envoi ;

Des appels illimités vers les fixes en France Métropolitaine et dans les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à travers le monde ;

La TV en accès libre sur votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur avec l’appli TV d’Orange.

L’offre Orange de son côté est un peu plus conséquente dans la mesure où il s’agit d’une offre triple play dans la plus pure tradition. Comprenez par là que vous bénéficierez d’une connexion internet, d’une ligne téléphonique et d’une box TV grâce à votre abonnement. En fonction de vos besoins, l’opérateur vous propose trois formules :

La Livebox Fibre, qui offre des débits jusqu’à 500 Mb/s en montant et descendant grâce à la Livebox 5, ainsi que la TV d’Orange et ses 140 chaînes via le Décodeur Ultra 4K. Les appels illimités vers les fixes viennent compléter cette offre proposée à 19,99 euros par mois la première année ;

La Livebox Up fibre qui propose des débits pouvant atteindre 1 Go/s en montant et 600 Mb/s en descendant, avec une Livebox 5 et répéteur Wifi 6. La TV est aussi assurée par un Décodeur Ultra 4K, tandis que les appels incluent cette fois-ci les mobiles en plus des fixes. Cette offre est disponible pour 25,99 euros pendant un an, et sans engagement ;

La Livebox Max Fibre enfin, promet des prestations prémiums pour 34,99 euros par mois durant la première année d’engagement. Côté débit, vous pourrez prétendre à 2 Gb/s au maximum en téléchargement et 800 Mb/s en upload, le tout grâce à la nouvelle Livebox 6. La TV est, elle aussi, assurée par un Décodeur Ultra 4K. Quant aux appels, c’est un accès illimité aux fixes et mobiles de France Métropolitaine, mais aussi en Europe, dans les DOM, aux USA ou au CANADA qui vous attend.

Forfait mobile : profitez de 80 Go de data pour 14,99 euros par mois

Si vous cherchez un forfait mobile efficace et peu onéreux, cette offre du Black Friday d’Orange à de fortes chances de vous séduire. L’opérateur vous propose en effet de découvrir son forfait 4G 80 Go, sans engagement, à 14,99 euros par mois (pendant la première année). Une offre bien garnie qui profite pleinement de la qualité du réseau Orange, et qui vous propose chaque mois :

Des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, la Suisse ou Andorre, ainsi que vers ces mêmes zones ;

80 Go de data utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM, la Suisse ou Andorre.

Qualité de services oblige, Orange propose quelques prestations fort sympathiques à ses abonnés, et ce, dès la souscription. En optant pour la conservation du numéro (grâce au fameux RIO à fournir durant le processus d’inscription), Orange se charge de toutes les démarches à votre place, résiliation de votre forfait actuel inclus. Et si jamais il arrive un pépin à votre smartphone, l’opérateur vous prête un smartphone en 24h.

Pourquoi choisir un abonnement mobile ou fibre chez Orange et Sosh ?

Opérateur télécom historique, Orange bénéficie encore aujourd’hui d’une excellente image, et à raison. Choisir Orange aujourd’hui, c’est opter pour la qualité et la fiabilité, que ce soit pour la partie mobile ou internet.

Si l’on étudie de près les données recueillies par l’Arcep, on découvre qu’Orange possède l’une des meilleures couvertures mobiles sur le territoire français avec près de 99 % de la population desservie pour 93 % du territoire métropolitain. Ces données nous permettent aussi de découvrir qu’Orange est aujourd’hui l’opérateur proposant les meilleures performances en termes de réseau mobile avec en moyenne 89 Mb/s en débit montant et 16 Mb/s en début descendant.

L’observatoire de la satisfaction client de l’Arcep, dans son édition 2022, permet aussi de se rendre compte qu’Orange bénéficie du plus haut niveau de satisfaction client (mobile et FAI) du marché avec une note moyenne de 7,9 sur 10. Une note qui monte à 8,1 pour les abonnés fibre.