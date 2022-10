MG5 vs. MG ZS EV : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Le constructeur chinois MG frappe fort sur le marché des véhicules électriques, avec des rapports prix/prestations de haute tenue. Nous mettons aujourd’hui face à face les deux références en vogue du moment : la MG5 et la MG ZS EV. Laquelle est faite pour vous ? Réponse dans ce comparatif.

Les véhicules électriques pouvant se targuer d’être la voiture principale du foyer sous 30 000 euros ne sont pas légion. Pourtant, le constructeur MG se permet d’en proposer plusieurs, grâce à un tarif agressif qui ne laisse pas indifférent.

Nous avons choisi d’un côté la MG ZS EV, le SUV compact au rapport qualité-prix difficile à battre, et de l’autre la nouvelle MG5, le break électrique fraîchement débarqué. Entre caractéristiques techniques, ambiance à l’intérieur et agrément de conduite, laquelle est la meilleure voiture électrique ?

Fiches techniques des MG5 et MG ZS EV

Dimensions, poids et design extérieur

La MG5 apporte un vent de fraîcheur dans le paysage des voitures électriques, puisque c’est pour ainsi dire le seul break du marché. Certes, ses lignes sont très classiques pour un break et elles ne font pas tourner la tête, mais son allure n’est pas vilaine pour autant.

MG est allé à l’essentiel sur la MG5, et c’est tant mieux : on retrouve un break sans fioritures, assez haut sur pattes (1,51 mètre), qui n’a pas de particularité stylistique notable.

Long de 4,60 mètres et d’une largeur de 1,82 mètre, la MG5 est bien plus longue que sa rivale du jour, la MG ZS EV (4,31 mètres de long pour 1,81 mètre de large et 1,62 mètre de haut).

Le petit SUV électrique qu’est la MG ZS EV bénéficie d’un restylage avec sa calandre pleine à l’avant dotée d’une texture inédite, mettant en avant un petit côté sportif assez agréable à l’œil.

Il n’est pas toujours aisé de déterminer un gagnant sur le plan du design extérieur, mais l’avantage est à la MG ZS EV par rapport à la MG5 qui ne sort pas assez de l’ordinaire.

À l’intérieur

Si un break est pour vous un véhicule disposant d’un très grand coffre plat en rabattant les sièges, malheureusement la MG5 vous apporte une mauvaise surprise. En effet, bien que le coffre soit généreux lorsque les sièges arrière sont relevés (479 litres), le plancher n’est pas plat lorsqu’ils sont baissés, même si le volume reste bon (1367 litres).

L’ambiance intérieure à bord du MG5 est globalement plaisante, avec une présentation moderne. Le souci que nous avions remonté lors de notre essai routier est à chercher au niveau du siège conducteur, où le plancher haut oblige les grands gabarits à plier les jambes. La sensation d’engourdissement est un peu trop prononcée.

Les places arrière à bord de la MG5 ne sont pas parmi les plus généreuses, la faute à une assise trop basse par rapport au sol. Au contraire, deux adultes peuvent être confortablement installés sur la seconde rangée de la MG ZS EV, qui est bien plus adaptée aux trajets à quatre personnes.

Le coffre de la MG ZS EV affiche une capacité de 488 litres, ce qui est peu ou prou identique à la MG5 qui mesure 30 centimètres de plus. L’agencement intérieur de la MG ZS EV et son habitabilité en font le gagnant de ce comparatif sur le point de la vie à bord.

Technologies embarquées

Les deux véhicules du constructeur MG ont de nombreuses similitudes au niveau des technologies embarquées. On retrouve les indispensables Android Auto et Apple CarPlay (il n’y a pas de planificateur embarqué, ce qui oblige à utiliser ces applications pour pallier le manque), ainsi qu’une série d’assistances à la conduite semi-autonome de niveau 2.

Du côté de la MG5, le combiné d’infordivertissement se compose de deux écrans (derrière le volant et au centre de la planche de bord), qui sont assez simples à appréhender. Le bémol est au niveau de la piètre qualité de la caméra de recul, ainsi que des commandes de climatisation, qui requièrent un réglage via l’écran central uniquement, ce qui n’est pas des plus pratique.

Sur la MG ZS EV, le système d’infodivertissement est fluide, mais manque d’ergonomie encore à l’heure actuelle. Beaucoup de menus et sous-menus sont nécessaires pour le bon réglage que l’on souhaite, ce qui est regrettable.

Enfin, les deux véhicules proposent la technologie V2L, qui est pratique lorsque l’on souhaite recharger un vélo ou un ordinateur loin de chez soi, avec une voiture bien chargée. De par leurs similitudes, c’est un match nul sur le plan des technologies embarquées entre la MG5 et la MG ZS EV.

Sur la route

La relative légèreté de la MG5 (1562 kilogrammes) est un avantage dans de nombreuses situations. Ce n’est pas un foudre de guerre avec un 0 à 100 km/h affiché en 8,3 secondes, toutefois son poids contenu et sa maniabilité sont de sérieux atouts en milieu urbain et périurbain.

Une fois sorti des villes cependant, les premiers défauts de la MG5 se font sentir. La suspension est plutôt molle, et la prise de roulis est marquée.

La MG ZS EV et la MG5 ne proposent pas de conduite à une pédale, mais offrent tout de même différents réglages de freinage régénératif.

Si la prise de roulis de la MG5 est un petit point faible, on ne le retrouve pas sur la MG ZS EV aux trains roulants repensés pour gommer ce souci qui avait été remonté lors de la première version. En tant que SUV, la MG ZS EV est un peu moins véloce que la MG5, mais son agrément de conduite plus confortable en fait la gagnante de cette section.

Les différentes motorisations proposées

La MG5 est disponible en deux configurations différentes, selon la taille de batterie choisie :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 50 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 61 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, vitesse maximale de 185 km/h ;

La MG ZS EV est quant à elle proposée avec les mêmes motorisations que la MG5, mais des batteries différentes :

Autonomie Standard 2 roues motrices, traction avec batterie de 51 kWh : moteur avant de 130 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Autonomie Étendue 2 roues motrices, traction avec batterie de 70 kWh : moteur avant de 115 kW, 0 à 100 km/h en 8,6 secondes, vitesse maximale de 175 km/h ;

Autonomie, batterie et recharge

La petite batterie de la MG5 (50,3 kWh) affiche une autonomie WLTP de 310 à 320 kilomètres selon les configurations, quand la version 61 kWh en promet 380 à 400. Lors de notre essai d’environ 1000 kilomètres, la consommation affichée était de 20 kWh/100 km, ce qui donne 300 kilomètres d’autonomie réelle pour la version dotée de la plus grosse batterie.

La recharge rapide est annoncée à une puissance maximale de 70 kW sur la petite batterie de la MG5, et 87 kW sur la grosse batterie. Dans les deux cas, le 0 à 80 % en charge rapide dure 40 minutes. Le chargeur embarqué de 11 kW quant à lui, permet de remplir intégralement la batterie en cinq à six heures sur une borne de recharge en courant alternatif.

La MG ZS EV de son côté se targue d’une autonomie plus importante avec sa batterie de 70 kWh : 440 kilomètres WLTP. La version d’entrée de gamme et sa batterie de 51 kWh sont cantonnées à 320 kilomètres seulement.

Le chargeur embarqué est de 6,6 kW au maximum sur la MG ZS EV, ce qui permet de recharger intégralement la batterie en 11 heures pour le haut de gamme, et 7 heures pour l’entrée de gamme. Au niveau de la charge rapide qui plafonne à 92 kW, passer de 5 à 80 % de batterie demande 40 minutes environ.

Prix

Chez MG, le marché de l’électrique est important, et les prix sont par conséquent très agressifs. En effet, la MG5 est proposée à partir de 32 990 euros, sans compter le bonus écologique.

La version la plus onéreuse est quant à elle facturée légèrement au-dessus de 39 000 euros, et en comptant le bonus écologique cela revient à environ 33 000 euros à payer.

La MG ZS EV démarre à 33 990 euros en entrée de gamme, soit 1 000 euros tout juste au-dessus de la MG5.

En choisissant la version « Autonomie étendue » et les options disponibles, la facture est affichée à 40 640 euros. Dans tous les cas, le bonus écologique est valable également, ce qui place les deux véhicules de ce comparatif dans un mouchoir de poche en termes de prix final à payer.

Laquelle choisir entre la MG5 et la MG ZS EV ?

Au moment de conclure ce comparatif, il est bon de rappeler que les deux véhicules sont très semblables, du tarif à l’autonomie, en passant par les technologies embarquées.

Quoi qu’il en soit, quitte à ajouter entre 1 000 et 1 500 euros par rapport à la MG5, la MG ZS EV semble la meilleure affaire. En effet, l’habitabilité est meilleure, le coffre plus grand et les sensations de conduite ne sont pas mauvaises.

De plus, l’autonomie affichée avec la batterie de 70 kWh permet d’en faire le premier véhicule du foyer sans problème, et la MG ZS EV reste le SUV compact à battre au niveau du rapport prix/prestations sur le marché. Bien entendu, si un SUV ne vous convient pas et que le profil « break » de la MG5 vous semble plus adapté, n’ayez crainte : cela reste une très bonne voiture électrique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.