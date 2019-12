Xiaomi Mi Note 10 vs OnePlus 7T : lequel est le meilleur smartphone ?

Deux produits sont sortis juste à temps pour les fêtes : le Xiaomi Mi Note 10, et le OnePlus 7T. Leur prix de départ annoncé est somme toute similaire, faisant que les deux pourraient vous tenter sur le même budget. Mais lequel favoriser ? Notre comparatif vous éclaire.

Les fêtes de fin d’année arrivent, et les étrennes aussi. La période est toujours propice au renouvellement, et deux smartphones ont décidé de se glisser sur sensiblement la même tranche tarifaire en fin d’année : le Xiaomi Mi Note 10 et le OnePlus 7T.

Mais quel acteur chinois est digne de recevoir vos espèces sonnantes et trébuchantes ? Il est temps de les faire s’affronter pour vous aider à y voir plus clair.

Fiches techniques

Modèle Xiaomi Mi Note 10 OnePlus 7T Version de l'OS Android 9.0 Android 10 Q Interface constructeur MIUI OxygenOS Taille d'écran 6.47 pouces 6.55 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 398 ppp 402 ppp Technologie OLED OLED SoC Snapdragon 730G Snapdragon 855 Plus Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 Qualcomm Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go, 12 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 5 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Capteur 5 : 2 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5260 mAh 3800 mAh Dimensions 74.2 x 157.8 x 9.7mm 74.44 x 160.94 x 8.13mm Poids 208 grammes 190 grammes Couleurs Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert Argent, Bleu Prix 496€ 599€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Design : plutôt rond ou bâton ?

Le Xiaomi Mi Note 10 n’est pas le smartphone le plus extravagant en termes de design, mais s’inspire plutôt de ce qui fait la force des smartphones premium… et particulièrement le Huawei P30 Pro. On retrouve ainsi sur la face avant une encoche en forme de goutte d’eau, mais surtout des bords arrondis sur les côtés dont l’écran suit la courbure. La tendance lancée par Samsung et reprise par Huawei ensuite se retrouve encore une fois sur ce Xiaomi. Au dos, point d’originalité non plus puisque les cinq capteurs s’intègrent en haut à gauche d’une surface autrement très sobre, toujours encore une fois à la manière du P30 Pro.

Si le OnePlus 7 n’avait pas fait de grandes avancées sur le design du OnePlus 6T avant lui, cette version 7T elle se veut être un peu plus originale. Ce n’est pas forcément visible dès lors que l’on tient le smartphone devant soi, puisque l’écran plat (et non arrondi sur les côtés) est coupé sur le haut d’une encoche en forme de goutte d’eau similaire à son concurrent du jour. C’est en le retournant que l’on constate la grande différence : son triple capteur photo s’intègre dans un très large cercle noir qui vient lui donner son originalité… mais aussi une petite faiblesse. Selon les goûts, on appréciera ou non ce design qui grignote tout de même beaucoup de la surface arrière pour pas grand-chose.

En jouant la carte de la sécurité et du premium, Xiaomi offre avec son Mi Note 10 une formule sûre de plaire à un plus grand nombre et offrant tout de même un peu plus pour les yeux. On lui donnera donc le point, bien qu’évidemment tous les goûts soient dans la nature.

Écran : pour quelques Hz de plus

Le Xiaomi Mi Note 10 s’équipe d’une dalle AMOLED de 6,47 pouces supportant une définition maximale Full HD+. Son taux de rafraîchissement est à 60 Hz, classique sur smartphone pour le moment. La dalle en elle-même couvre 156 % de l’espace sRGB et 104 % de l’espace DCI-P3. Attention cependant : son Delta E de 4,37 montre que la dalle est relativement proche d’un rendu naturel sans l’être totalement. Sa luminosité à 572 cd/m² est au moins très bonne.

Le OnePlus 7T a eu la particularité de récupérer le taux de rafraîchissement à 90 Hz de son cousin Pro sur le modèle précédent. Il s’agit d’une dalle Fluid AMOLED de 6,55 pouces, très proche de son concurrent donc, en définition Full HD+. Il couvre lui aussi 100 % de l’espace DCI-P3, mais son Delta E de seulement 2,97 est bien meilleur. Sa luminosité surpasse également son compétiteur à 662 cd/m² au maximum.

Y a-t-il encore compétition ? Entre son écran superbement calibré et son taux de rafraîchissement à 90 Hz, le OnePlus 7T est très clairement vainqueur sur ce domaine. Le Xiaomi Mi Note 10 a beau être très bon, il ne peut lutter.

Logiciel : Android 10 ou Android 10 ?

Le Xiaomi Mi Note 10 profite d’ores et déjà d’Android 10. Sa particularité est d’utiliser l’interface MIUI 11 chère à son constructeur, dont les modifications sont assez profondes par rapport à un Android pur et se rapprochent en termes esthétiques plus d’iOS. Pour autant, son intérêt n’est plus à prouver et ceux qui l’apprécient ne jurent que par elle. Chez nous, on apprécie l’effort esthétique, mais les menus ont tendance à être quelque peu chaotiques. Un tiroir d’applications arrive en mise à jour, mais son absence actuelle est difficile à avaler.

Le OnePlus 7T profite… d’Android 10, aussi. Mais cette fois, il s’agit de l’interface OxygenOS qui tend à respecter au pied de la lettre les directives de Google sans trop ajouter de choses. Les quelques ajouts qu’elle se permet sont pour la plupart très pertinents, comme un mode lecture très approfondi ou de plus amples personnalisations. Le suivi de OnePlus est qui plus est reconnu comme l’un des meilleurs de l’industrie, alors que l’entreprise fournit rapidement les nouvelles versions et propose beaucoup de bêtas ouvertes.

La même raison qui aura fait gagner le Xiaomi sur le plan du design fait remporter le OnePlus 7T ici : sa capacité à plaire au plus grand nombre. MIUI 11 n’est pas mauvais, mais est définitivement différent des attentes entourant Android. Le suivi de OnePlus est qui plus est exemplaire dans l’industrie.

Performances : on ne peut lutter contre le premium

Le Xiaomi Mi Note 10 s’équipe du Qualcomm Snapdragon 730G, l’un des derniers SoC haut de gamme de la marque, qu’il couple à 6 Go de RAM. La lettre « G » est censée définir une optimisation particulière des jeux vidéo, mais nos tests n’ont pas forcément montré une grande différence avec la norme. Reste que le SoC est performant est fait tourner de nombreux à fond comme Call of Duty Mobile, bien que Fortnite reste limité à la qualité moyenne en 30 FPS. Sur les tâches ordinaires, il est également loin de décevoir.

Problème étant qu’ici, il se frotte… au Qualcomm Snapdragon 855+, le meilleur SoC premium de sa génération, couplé à 8 Go de RAM. C’est simple : on ne fait tout simplement pas plus puissant sur le segment Android, ce qui permet aussi bien de soutenir la fluidité exemplaire de l’interface OxygenOS que les derniers jeux aux paramètres maximum. Attention cependant : le OnePlus 7T a tendance à chauffer.

Faire lutter un haut de gamme face à un premium d’une marque ne peut résulter qu’en la victoire du premium. Le OnePlus 7T l’emporte haut la main.

Photo : 108 contre 48 mégapixels

Le Xiaomi Mi Note 10 a une grande particularité : il s’équipe d’un capteur photo principal de 108 mégapixels. Les clichés pris sont cependant en 27 mégapixels, puisqu’il utilise le pixel binning pour améliorer ses performances en basse luminosité. S’ajoute à la formule un second capteur ultra grand-angle de 20 mégapixels, un téléobjectif x2 de 12 mégapixels, un deuxième téléobjectif x5 de 5 mégapixels, et un objectif macro de 2 mégapixels. Et oui : il y a cinq capteurs au dos de ce smartphone, pour autant d’usages différents.

Après des débuts quelque peu éprouvants, et suite à quelques mises à jour, le Xiaomi Mi Note 10 offre aujourd’hui une expérience photo très bonne avec un niveau élevé de détail sur chaque cliché. On regrettera simplement sa petite tendance à surcontraster les photos et ses rares errances sur la gestion de la dynamique, contrebalancées par un mode portrait sublime.

Le OnePlus 7T reste plus « classique » dans son approche, avec un capteur principal de 48 mégapixels qu’il couple à un téléphoto x2 de 12 mégapixels et un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Et comme son adversaire… il a connu quelques errances à ses débuts, la situation photo s’améliorant mise à jour après mise à jour. Reste qu’il n’est pas forcément au même niveau, à cause notamment de quelques bavures çà et là notamment sur le mode HDR trop prononcé. On apprécie particulièrement son mode macro et son mode nuit.

La qualité du Xiaomi Mi Note 10 tout comme sa polyvalence en font tous deux un choix supérieur au OnePlus 7T sur la photographie. Si le nombre de mégapixels est loin de tout faire sur ce terrain, les optimisations de Xiaomi restent supérieures à celles de OnePlus.

Batterie : le nombre importe

Le Xiaomi Mi Note 10 s’équipe d’une immense batterie de 5 260 mAh. Voilà qui sur le papier est très prometteur, mais les cinq appareils photo à son dos consomment tout de même beaucoup. Il n’empêche que sur un usage classique du smartphone, on peut aisément le faire tenir deux jours, quand un usage intensif le fera tenir un jour et demi sans le moindre problème. Ce n’est pas le champion ultime de l’autonomie, mais dans sa catégorie haut de gamme, il tient la palme haute face aux autres. Sa recharge rapide se limite par contre à 30 W, et le chargeur de cette capacité est bien livré avec le smartphone (ce n’est pas toujours le cas chez Xiaomi).

Le OnePlus 7T fait contraste face à cela, puisqu’il n’est équipé « que » d’une batterie de 3 800 mAh. Reste que grâce aux optimisations de OnePlus, cette dernière est bien capable de tenir sur la durée pour une journée chargée. Ceci étant, elle n’atteint pas la même autonomie que son concurrent direct. La technologie de recharge rapide Warp Charge est ici utilisée à 30 W également, mais sa plus petite batterie lui permet de se recharger plus rapidement (70 % en 30 minutes) et les optimisations de OnePlus permettent une meilleure longévité du produit.

Reste que… le nombre importe, pour une fois. Le Xiaomi Mi Note 10 l’emporte sans le moindre doute.

Conclusion : lequel est le meilleur smartphone ?

Et nous avons… un score parfait de 3 points contre 3 entre le Xiaomi Mi Note 10 et le OnePlus 7T. Il faut dire que ces deux appareils ne partagent pas forcément les mêmes points forts.

Si un smartphone est avant tout important pour vous comme plateforme pour lire des vidéos et jouer à des jeux, le OnePlus 7T répondra bien plus à vos besoins. Entre son SoC surpuissant et son écran sublime supportant un taux de rafraîchissement à 90 Hz, vous serez aux anges.

Pour les amateurs de photographie et de grande autonomie par contre, le Xiaomi Mi Note 10 sera un compagnon plus optimisé. Entre la polyvalence offerte par ses nombreux capteurs et sa gigantesque batterie, vous devriez l’adorer.

L’avantage de la comparaison entre ces deux appareils est que malgré ces points forts, ils n’ont pas forcément de point faible. Ou du moins, trop faible. Ainsi, l’un comme l’autre saura tenir la route sur les points qu’ils n’ont pas remportés, faisant que quoi qu’il arrive, vous serez satisfait. N’est-ce pas merveilleux ?

Si vous hésitez encore entre l’un et l’autre, n’hésitez pas à vous tourner vers les tests complets :

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi Note 10 est vendu au prix conseillé de 549 euros en France. Vous pouvez le retrouver en soldes ou en importation pour moins cher cependant.

Le OnePlus 7T est lui vendu au prix conseillé de 599 euros en France. De nombreuses réductions le font souvent descendre bien en dessous de ce prix.