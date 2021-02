Samsung Galaxy M51 vs Galaxy A51 : lequel des deux est le meilleur smartphone ?

Peut-être avez-vous du mal à savoir ce qui différencie les Galaxy M51 et Galaxy A51 chez Samsung. Avec leur nom et leur look très similaires, la question peut se poser. Voici donc un comparatif point par point permettant de savoir lequel des deux est le meilleur smartphone pour vous.

Chez Samsung, les smartphones se multiplient et on peut commencer à perdre le fil entre toutes les gammes proposées par le géant sud-coréen. À titre d’exemple, un consommateur néophyte pourrait avoir du mal à savoir ce qui différencie le Galaxy M51 du Galaxy A51. Les deux smartphones se sont lancés à des périodes différentes, mais à des prix conseillés assez rapprochés. Cette similitude ajoutée à leurs noms qui se distinguent par une seule lettre peut créer de la confusion.

Nous vous proposons donc un comparatif afin de faire un choix éclairé si vous hésitez entre ces deux appareils. Voici donc le versus Samsung Galaxy M51 vs Samsung Galaxy A51, c’est parti !

Fiches techniques des Samsung Galaxy M51 et Galaxy A51

Modèle Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy A51 Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur One UI Samsung One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.5 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 393 ppp 405 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 730G Exynos 9611 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 ARM Mali G72 MP3 Mémoire vive (RAM) 6 Go 4 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 5 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Non Non NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 7000 mAh 4000 mAh DAS 0.61 N/C Dimensions 76.3 x 163.9 x 9.5mm 73.6 x 158.5 x 7.9mm Poids 213 grammes 172 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Noir Prix 329 € 289 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Jumeaux sur presque tous les plans

Pas de chance, en plus de leurs noms, les designs des deux smartphones sont également très proches l’un de l’autre. Samsung ne s’est pas embêté à changer une formule classique, mais efficace. Le Galaxy M51 reprend ainsi les grandes lignes de l’esthétique éprouvée du Galaxy A51. En façade, vous trouverez donc des écrans percés au milieu du front par une bulle pour loger le capteur photo avant. La dalle plate est encadrée à chaque fois par des bordures assez épaisses, mais qui ne choquent pas sur des smartphones à 400 euros ou moins.

Au dos, c’est un revêtement plastique qui entre en contact avec la paume de la main. Un matériau considéré comme moins fréquentable que le verre, mais qui a le mérite de ne pas alourdir le terminal. Le toucher n’est pas aussi précieux que sur du verre, mais la finition est suffisamment travaillée pour fournir une utilisation confortable et agréable. Même les modules photo arrière des deux smartphones se ressemblent. Ils prennent la forme d’un rectangle vertical niché dans le coin supérieur gauche et abritant quatre capteurs disposés en forme de L et accompagnés d’un flash.

En outre, les deux téléphones se dotent d’une prise jack, de deux emplacements nano SIM et d’un tiroir pour la microSD.

Finalement, la différence va se jouer sur la taille et le poids. Le Galaxy M51 s’élève en effet à près de 165 mm de hauteur contre un 158,5 mm pour le Galaxy A51. Il est par ailleurs plus épais. Ensuite, avec 213 grammes contre 172 sur la balance, nous tenons là le gros point sensible à prendre en compte sur la partie design. Cet écart important s’explique par les capacités des batteries, nous y reviendrons plus tard.

Pas de différences majeures sur l’écran

Samsung sait faire de beaux écrans AMOLED depuis longtemps sur les smartphones. En témoigne encore le Galaxy S21 Ultra qui atteint des sommets de qualité en la matière. Les Galaxy M51 et Galaxy A51 ne sont pas en reste. Leurs dalles de 6,7 et 6,5 pouces respectivement offrent un contraste parfait et une bonne luminosité maximale avec toutefois un avantage considérable pour le premier cité. En contrepartie, comme les deux appareils ont la même définition Full HD+, c’est le modèle A et sa plus petite diagonale qui offre la meilleure résolution.

Un écran de très bonne facture pour le Samsung Galaxy M51 // Source : Frandroid

Au-delà de ça, il faut surtout retenir que la température moyenne est bien calibrée et que les smartphones sont capables d’afficher une large palette de couleurs lorsque réglés sur le mode vif. On vous conseillera donc de choisir cette option, mais de l’ajuster un peu en réglant la jauge un cran vers des tons un peu plus rouges afin de garder plus de fidélité à la réalité. Les deux appareils souffrent du même défaut : pas de mode 90 Hz en vue.

One UI, la patte de Samsung

Vous ne verrez pas de différence entre les deux smartphones en termes d’interface. On retrouve de part et d’autre l’expérience logicielle native One UI 2 basée sur Android 10. Rassurez-vous, les deux smartphones profiteront d’une mise à jour vers Android 11. On peut même s’attendre à un suivi logiciel assez conséquent, Samsung s’étant engagé à assurer cela pendant 3 ans sur bon nombre de ses appareils.

On rappellera à l’occasion que One UI est l’une des interfaces préférées de notre communauté. Elle plait par son design soigné, sa navigation intuitive, sa fluidité et son lot de personnalisations. Surtout, en abaissant les éléments d’interaction, elle s’adapte comme il faut aux grands écrans. En d’autres termes, ce n’est pas sur ce point que vous pourrez baser votre choix entre le Galaxy M51 et le Galaxy A51. Il faut simplement vous demander si cette expérience utilisateur vous séduit ou non.

C’est très proche aussi sur la photo

Pour la photo, les deux smartphones ont droit à quatre capteurs photo au dos et les configurations ne réservent pas beaucoup de surprises.

Le quadruple capteur arrière du Samsung Galaxy M51 // Source : Frandroid

Jugez plutôt.

Sur le Galaxy M51 :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,4) ;

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Sur le Galaxy A51 :

capteur principal de 48 mégapixels (f/2,0) ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 5 mégapixels (f/2,2) ;

capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4).

Voyez ? On peut tout à fait se demander si, le capteur principal mis à part, les deux smartphones n’utilisent pas strictement le même module. On remarque d’ailleurs une qualité d’images très similaires sur les deux appareils, avec peut-être une tendance à renforcer les contrastes de manière plus poussée sur le A51 que sur le M51, mais ça se joue sur certaines scènes seulement et pas de manière systématique. Hormis cela, soulignons des détails bien préservés et une gestion très satisfaisante de la dynamique.

Samsung Galaxy M51 :

Samsung Galaxy A51 :

Sur les clichés de nuit, le bruit et les effets lens flare deviennent difficiles à éviter pour les deux smartphones. Le résultat est loin d’être vilain, mais on sent que Samsung ne chouchoute pas autant le Galaxy M51 et le Galaxy A51 que ses modèles premium. Heureusement, les deux terminaux peuvent s’appuyer sur un mode nuit très efficace si jamais vous souhaitez vraiment obtenir une image chouette en faible luminosité.

Samsung Galaxy M51 :

Samsung Galaxy A51 :

Galaxy A51

Toujours sur les capteurs principaux, le Galaxy M51 permet de prendre des images en 64 mégapixels contre 48 mégapixels sur le Galaxy A51. Concrètement, cela ne changera pas énormément la donne sur un appareil comme sur l’autre. Vous gagnerez bien un peu en netteté lorsque les conditions lumineuses le permettront, mais le gain reste assez anecdotique.

Concernant l’ultra grand-angle, on perd à chaque fois un peu en finesse et on ressent surtout une appétence encore plus marquée à la saturation des tonalités et aucun des deux smartphones opposés dans ce versus n’évite totalement l’effet de distorsion sur les bords.

Galaxy M51 :

Galaxy A51 :

Quid des deux derniers capteurs pour la gestion de la profondeur et pour la macro. Ils ne sont pas vraiment pertinents, ni sur le Galaxy M51 ni sur le Galaxy A51. En effet, les modes portrait des deux appareils sont très corrects, mais ne font pas non plus preuve d’une précision incroyable et le capteur dédié ne semble donc pas particulièrement faire effet. Les prises de vue en macro, elles, restent très anecdotiques.

Enfin, pour les selfies, les deux smartphones sont encore une fois très similaires avec un capteur frontal de 32 mégapixels intégré sur chacun de part et d’autre.

Snapdragon meilleur qu’Exynos

Il n’y a pas que dans le haut de gamme que les Snapdragon de Qualcomm se montrent plus puissants que les Exynos de Samsung. Le Galaxy M51 et son Snapdragon 730G roulent ainsi des mécaniques devant le Galaxy A51 et son Exynos 9611, en témoignent les benchmarks ci-dessous. Le modèle M survole les débats dans tous les domaines, souvent en dominant d’une large tête son cousin.

Modèle Samsung Galaxy M51 Samsung Galaxy A51 AnTuTu 8 272498 177359 AnTuTu CPU 95633 N/C AnTuTu GPU 70959 N/C AnTuTu MEM 51283 N/C AnTuTu UX 54623 N/C PC Mark 2.0 7791 5183 3DMark Slingshot Extreme 2464 1608 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2298 1496 3DMark Slingshot Extreme Physics 3299 2180 3DMark Wild Life 726 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 4.30 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 9.1 / 6.8 FPS 7 / 4 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 15 / 17 FPS 9 / 11 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 36 / 41 FPS 23 / 23 FPS Lecture / écriture séquentielle 504.7 / 187.7 Mo/s 480 / 178 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 33571 / 30657 IOPS 30100 / 31700 IOPS

Pour les jeux, vous profiterez donc d’une bien meilleure stabilité sur le Galaxy M51. Le Galaxy A51 est bien plus modeste dans cet exercice, il n’a pas été conçu avec cet objectif en tête.

Avantage au Galaxy M51 sur l’autonomie

Le Galaxy A51 propose une bonne autonomie avec sa batterie de 4500 mAh. Ce n’est cependant pas suffisant pour battre le Galaxy M51 dont l’endurance est monstrueuse grâce à son accumulateur de 7000 mAh. Nous tenons là la raison du poids important de ce smartphone.

La charge inversée est même disponible sur le Samsung Galaxy M51 // Source : Frandroid

Ainsi, le premier cité peut tenir une journée et demie sans trop forcer, le second tient jusqu’à trois jours avec un usage similaire. Le combat n’est pas équitable dans ce domaine.

Côté recharge, le Galaxy A51 a besoin d’environ 1h30 pour retrouver 100 % de batterie avec son bloc de 15 W. Le Galaxy M51, lui, est livré avec un chargeur de 25 W, mais à cause de sa grosse batterie, il faudra patienter 1h50 pour faire le plein.

Réseau et communication des Galaxy M51 et Galaxy A51

On retiendra ici qu’aucun des deux smartphones comparés ici n’est compatible avec la 5G — on doit tout de même noter l’existence d’un A51 5G sorti séparément. En revanche, vous profiterez à loisir de toutes les bandes de fréquence 4G françaises sur chaque appareil.

Dans l’ensemble, on ne remarquera ensuite pas d’énormes différences entre les deux smartphones sur la qualité des appels, la précision de la géolocalisation ou l’efficacité des connexions Wi-Fi, Bluetooth ou NFC. Vous en aurez pour votre argent.

Lequel choisir entre le Galaxy M51 et le Galaxy A51 ?

Si les Galaxy M51 et Galaxy A51 ont des noms si proches l’un de l’autre, c’est peut-être parce que les smartphones eux-mêmes sont extrêmement similaires. Samsung a en effet réutilisé beaucoup de choses d’un produit à l’autre. Ne vous attendez donc pas à lire une longue conclusion, l’affaire est simple à résumer. Votre choix ne pourra en effet pas reposer sur l’expérience logicielle, la qualité de l’écran, les performances photo ou l’esthétique globale des deux appareils. Sur ces aspects, le modèle M et trop semblable au A.

Demandez-vous plutôt ce que vous préférez entre un smartphone léger — et donc plus facile à manipuler — au prix bien abaissé depuis sa sortie et un smartphone performant pour la tranche des 300-400 euros et particulièrement autonome. Si vous êtes plus enclin à vous tourner vers la première option, choisissez le Galaxy A51. Cependant, si c’est la deuxième description qui vous fait le plus de guilis dans le ventre, le Galaxy M51 saura vous combler.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy M51 et Galaxy A51

Le Samsung Galaxy M51 est disponible en France depuis décembre 2020 et est proposé au prix conseillé de 399 euros. Amazon le propose cependant déjà à 329 euros.

C’est au début de l’année 2020 que Samsung a lancé son Galaxy A51 au prix officiel de 379 euros, mais il se trouve facilement à moins de 300 euros aujourd’hui. Vous pouvez cependant vous tourner vers le modèle 5G, plus cher.