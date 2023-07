Threads qui rattrape Twitter, la nouvelle Peugeot e-208 et une date pour les pliants de Samsung

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 6 juillet 2023 : le réseau social concurrent de Twitter par Meta, Threads, a été lancé ; la Peugeot e-208 a été revue dans une nouvelle version et on a une date de présentation pour les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Threads, le concurrent de Twitter par Meta, est lancé et il rencontre déjà un succès

Cette nuit, Threads a été lancé. Il s’agit d’un réseau social à la manière de Twitter créé par Meta. Pour le moment, il n’est pas disponible en France, mais nous avons quelques astuces pour quand même l’installer sur son smartphone.

Pour aller plus loin

Tout savoir sur Threads, le nouveau Twitter lancé par Facebook

Il semble déjà rencontrer un fort succès, puisqu’en moins de 15 heures, Threads a atteint plus de 30 millions d’utilisateurs, soit un peu moins de 10 % des utilisateurs actifs de Twitter. Avant de vous inscrire, il y a certaines choses à savoir sur votre compte Threads.

Frandroid a même un compte que vous pouvez suivre : @frandroid_off.

Une nouvelle copie de la Peugeot 208 électrique

Peugeot a apporté des modifications à la fois techniques et électriques sur sa e-208. Un changement de design pour cette voiture iconique risqué : il s’agit du modèle le plus vendu en France et en Europe.

Côté autonomie, cette voiture électrique propose de rouler jusqu’à 400 kilomètres et peut être rechargée de 20 à 80 % en moins de 30 minutes sur une borne rapide. Pour le moment, aucun tarif n’a été communiqué, mais la Peugeot e-208 sera lancée en novembre prochain.

On a une date de présentation pour les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5

Après des mois de suspense, Samsung a officialisé la date de sa prochaine conférence Galaxy Unpacked. Elle se déroulera le 26 juillet prochain à Séoul en physique, mais aussi en ligne en direct.

Ce serait l’occasion de présenter les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, prochains smartphones pliables de la marque, très attendus. Mais, on pourrait aussi voir arriver les nouvelles Galaxy Watch 6 avec plusieurs modèles au rendez-vous.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.