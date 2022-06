La beta d’Android 12 touche à sa fin, les Google Pixel en seront sortis de force

Alors qu'Android 13 commence sa beta, Android 12 passe désormais définitivement en version stable.

Depuis mars dernier, on peut installer et utiliser la QPR3 d’Android 12, la bêta actuelle du système d’exploitation pour smartphones. Google annonce que ses Pixel vont devoir passer à la version finale de la douzième itération d’Android, même s’ils étaient inscrits jusqu’à présent à la version bêta.

La version stable d’Android 12 désormais imposée sur Pixel de Google

Dans un post Reddit de Google relayé par 9to5Google, on apprend que « la version officielle d’Android 12 de juin commencera à être déployée dans le monde entier sur les appareils Pixel à partir d’aujourd’hui ». Un déploiement qui « se poursuivra au cours de la semaine prochaine par phases en fonction de l’opérateur et de l’appareil ».

Alors que la beta QPR3 d’Android 12 était jusque là disponible, les Pixel 4, 4a, 5, 5a, 6 et 6 Pro vont pouvoir passer de cette version à la version stable d’Android 12. On peut y passer en désactivant le programme beta, ce qui n’efface pas les données. Surtout, Google annonce que « vos appareils seront automatiquement désinscrits du programme beta au cours des prochaines semaines », les tests d’Android 12 ayant pris fin.

Comment passer à la beta d’Android 13 ?

Mais pendant ce temps, la beta d’Android 13 se déploie. Si vous aviez jusque là la beta d’Android 12, vous allez pouvoir passer à celle d’Android 13, mais pas directement. Comme toujours, il faudra désactiver « votre appareil de la version beta d’Android 12 avant de l’inscrire à la version beta d’Android 13. Les appareils inscrits à la version beta d’Android 12 ne recevront pas automatiquement les versions beta d’Android 13 ».

De nouvelles fonctionnalités pour les Pixel

Dans le même temps, Google annonce de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur ses Pixel. Tout d’abord, il y a une application qui permet de créer de la musique à partir de vidéos. Sur ces vidéos, on peut ajouter des effets visuels, créer des motifs sonores, superposer des sons pour créer des morceaux de musique.

Ensuite, Google lance un raccourci sur l’écran d’accueil pour accéder à son certificat de vaccination contre la Covid-19 lorsqu’on le prend en photo ou que l’on en fait une capture d’écran. Une fonctionnalité seulement accessible en Australie, au Canada et aux États-Unis. Aussi, on trouve désormais un widget qui montre le flux vidéo d’une caméra Nest Doorbell sur l’écran de verrouillage qui apparaît lorsque quelqu’un sonne. Google déploie également un rappel pour vous dire que la lampe de votre smartphone est allumée, avec un raccourci pour l’éteindre. Les Pixel vont avoir des alertes sur la qualité de l’air selon votre emplacement ; une fonctionnalité qui n’est disponible qu’aux États-Unis, en Australie et en Inde. Enfin, les Pixel vont avoir une réduction de bruit sur Google Meet, sans avoir besoin de compte professionnel. De quoi augurer que cela arrive sur tous les appareils dans un futur plus ou moins proche.

D’ailleurs, Android 12L, la version dédiée aux tablettes d’Android, se déploie sur les ordinateurs portables avec le programme Insiders de Windows 11.

