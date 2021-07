Le Google Pixel 4 avec son capteur Soli est de retour pour les soldes

Rue du Commerce a encore du stock pour le Pixel 4, l'ancien smartphone haut de gamme de Google. À l'occasion des soldes d'été 2021, le commerçant fait même chuter le prix du téléphone à 464 euros alors qu'il fallait débourser 729 euros au lancement.

Le Pixel 4 a la particularité d’intégrer le capteur Soli, lequel permet d’un simple geste de la main effectué devant le smartphone de changer la musique, de faire défiler des photos, etc. Il est même plus puissant que l’actuel smartphone premium de Google, le Pixel 5. On croyait que tous les stocks étaient écoulés, mais il refait surface pendant les soldes avec une réduction de 265 euros sur son prix d’origine.

Les caractéristiques du Google Pixel 4

Le format compact avec un écran OLED de 5,7 pouces

La puissance du Snapdragon 855 toujours actuelle

Les qualités indéniables en photographie

Au lieu de 729 euros à son lancement, le Google Pixel 4 est aujourd’hui disponible en promotion à 464 euros chez Rue du Commerce. On trouve même la version XL du smartphone à 556 euros.

Un smartphone compact avec un bon écran OLED

Le design du Google Pixel 4 peut ne pas plaire à tout le monde avec cette grosse bordure noire sur la partie supérieure. Cependant, on ne peut qu’apprécier son format compact grâce à son petit écran OLED de seulement 5,7 pouces – affichant une définition Full HD+ de 2 160 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C’est agréable en main et la qualité d’image est excellente.

Cependant, de petites dimensions impliquent une petite autonomie dans le monde des smartphones et ce n’est pas la batterie de 2 800 mAh du Pixel 4 qui viendra prouver le contraire. Elle tient une journée avec une utilisation modérée, mais pas plus. On se réconforte toutefois avec la charge rapide jusqu’à 18 W et la charge sans fil.

Plus puissant que le récent Pixel 5

Google a fait le choix de ne pas intégrer une puce trop couteuse pour son Pixel 5 et a donc opté pour le Snapdragon 765G, mais le Snapdragon 855 de son ancien Pixel 4 est bien plus puissant. Le tout est accompagné par 6 Go de RAM pour proposer une expérience utilisateur fluide en tout point, avec évidemment la possibilité de lire des jeux 3D dans de bonnes conditions graphiques.

Les smartphones de Google sont d’ailleurs prioritaires pour les mises à jour d’Android et vous recevrez donc tous les patchs de sécurité en avance, ainsi que les mises à jour importantes. Vous aurez même accès aux bêtas des prochaines moutures de Google. Le Pixel 4 tourne donc actuellement sous Android 11.

Toujours un excellent photophone

Du côté de la photo, l’ancien smartphone premium de Google brille en intégrant un excellent double capteur 12 + 16 mégapixels. Ce dernier apporte une belle qualité des images avec des couleurs fidèlement retranscrites, mais aussi une bonne polyvalence. On retrouve par exemple un mode Superzoom, un mode portrait quasi parfait grâce au troisième capteur pour améliorer l’effet bokeh, et, surtout, le mode astrophotographie pour prendre des photos d’un ciel étoilé. Devant, il intègre également le capteur Soli pour reconnaître les gestes de la main, ce qui peut notamment servir pour jouer avec Pikachu, ou changer de musique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet du Google Pixel 4 dans no colonnes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant le Google Pixel 4.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Amazon, Boulanger, Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphones, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.