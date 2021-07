Xiaomi baisse le prix de son puissant Poco F3 et offre des écouteurs sans fil en prime

Les promotions sont très nombreuses sur le Mi Store. En ce moment, on peut par exemple dénicher l'excellent smartphone Xiaomi Poco F3 avec plusieurs dizaines d'euros de réduction et des écouteurs sans fil Mi True Wireless Earphones 2 Basic offerts (normalement d'une valeur de 49,99 euros).

Le Xiaomi Poco F3 est un smartphone étonnamment puissant pour son prix. C’est simple : il est plus performant que les smartphones haut de gamme de l’année 2020 tout en coutant deux à trois fois moins cher que ces derniers. Le rapport qualité-prix est donc excellent et d’autant plus lorsqu’une promotion pointe le bout de son nez.

Le Xiaomi Poco F3 en bref

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+)

Une puissance supérieure au Snapdragon 865

Les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Poco F3 (avec 256 Go de stockage) est aujourd’hui disponible en promotion à 369 euros sur le Mi Store. Pour cet achat, des écouteurs sans fil Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont offerts alors qu’ils valent généralement une cinquantaine d’euros.

La version 128 Go du smartphone est elle aussi en promotion à 329 euros au lieu de 369 euros, mais les écouteurs sans fil ne seront pas offerts.

Un smartphone presque premium

Le design a bien changé depuis le Pocophone F1 premier du nom. Ce Poco F3 adopte un look définitivement plus moderne avec un écran borderless doté d’un poinçon et protégé par du verre Gorilla Glass 5, plutôt mince avec seulement 7,8 mm d’épaisseur. Son poids pèse tout de même 196 grammes, mais ce n’est pas si énorme que ça pour un smartphone équipé d’un écran de 6,5 pouces.

La dalle est par ailleurs excellente pour cette gamme de prix, puisque AMOLED affichant une définition Full HD et proposant un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. Ce n’est pas tout, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité sont aussi au rendez-vous. Et pour favoriser encore plus l’immersion avec ce bel écran, le Poco F3 s’équipe de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos.

Toujours plus de puissance

Le smartphone chinois intègre le Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive en LPDDR5. La nouvelle puce de Qualcomm est là pour muscler le jeu du fabricant sur le haut de gamme et promet des performances supérieures au Snapdragon 865 grâce à l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré désormais cadencé à 3,2 GHz et la vélocité du GPU Adreno 650. Évidemment, la compatibilité avec la 5G est toujours de mise.

Pour ne pas arrêter les bonnes nouvelles, ce Poco F3 tourne avec l’interface MIUI 12 pour Poco, basée sur Android 11. Il est même compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5 pour assurer une bonne connectivité. L’autonomie est ensuite confortable avec sa batterie de 4 520 mAh, surtout avec la charge rapide efficace jusqu’à 33 W. En ce qui concerne la partie photo, la polyvalence est au rendez-vous avec un module arrière qui accueille un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est de 20 mégapixels.

