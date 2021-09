Les prix des Poco F3 et X3 Pro sont en baisse sur la boutique de Xiaomi

Ça y est, c'est la rentrée, et Xiaomi a décidé de vous aider à faire des économies, et ce, grâce à de nombreuses réductions sur une large sélection de produits. Vous pouvez ainsi vous procurer le Poco X3 Pro et le Poco F3 jusqu'à 70 euros moins chers selon le modèle choisi.

On a désormais l’habitude avec Xiaomi, le constructeur affiche une vraie volonté pour offrir le meilleur rapport qualité-prix possible sur les téléphones d’entrée et milieu de gamme. À l’occasion de la rentrée, la firme chinoise inonde son site d’offres promotionnelles et fait chuter le prix de sa gamme Poco. On retrouve le Poco X3 Pro, un smartphone avec une configuration assez musclée, à moins de de 200 euros. Quant au Poco F3, doté d’excellentes performances, il est encore plus abordable grâce à cette réduction de 70 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Poco X3 Pro

Son écran FHD+ à 120Hz

Ses bonnes performances avec le Snapdragon 860

Son autonomie endurante avec une charge rapide 33 W

Au lieu de 249,90 euros, le Xiaomi Poco X3 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 199,90 euros sur le site officiel de Xiaomi. Le modèle 8 + 256 Go passe quant à lui de 299,90 euros à 229,90 euros.

Poco X3 Pro : un smartphone puissant pour son prix

Même si le téléphone affiche un tarif assez accessible, la fiche technique ne fait pas trop de concessions en matière de puissance. Xiaomi met le paquet sur les performances en proposant un Snapdragon 860. Cette configuration a le mérite de proposer au quotidien une expérience fluide en toutes circonstances, que ce soit pour du multitâche, faire tourner plusieurs applications gourmandes et même pour jouer dans les meilleures conditions graphiques à des jeux 3D.

Le smartphone proposera une expérience de navigation totalement fluide, notamment grâce à sa dalle IPS LCD rafraîchi à 120 Hz. Vous pourrez également compter sur la technologie de refroidissement LiquiCool 1.0 Plus pour bien gérer la chauffe du smartphone au quotidien.

Avec une bonne autonomie et un capteur principal correct

L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa grosse batterie de 5 160 mAh. Sans surprise, Xiaomi promet une excellente autonomie capable de faire tenir le smartphone sur environ 2 jours. Au cas où, sachez que la batterie de ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin. Il faudra compter sur un peu moins d’une heure pour le recharger complètement.

Enfin, concernant la photographie, le X3 Pro s’appuie sur un quadruple capteur photo : 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. Avec autant de capteurs, on s’attend à une bonne polyvalence, mais ce n’est que le capteur principal qui se montre convaincant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco X3 Pro.

Ce qu’il faut retenir du Poco F3

Son écran AMOLED à 120 Hz (compatible HDR10+)

Ses bonnes performances avec le Snapdragon 870

Ses haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Et sa compatibilité au réseau 5G sans payer le prix fort

Affiché au prix de 369,90 euros, la version 6 + 128 Go du Xiaomi Poco F3 est en ce moment en promotion à 299,90 sur le site officiel de Xiaomi. Le modèle 8 + 256 Go passe quant à lui de 399,90 euros à 329,90 euros.

Poco F3 : un smartphone milieu de gamme épatant à tous les niveaux

Contrairement à ses prédécesseurs, le Poco F3 adopte un design plus moderne, avec un écran borderless doté d’un poinçon et de la protection Gorilla Glass 5. Mais ce que l’on apprécie le plus, c’est bien sa dalle AMOLED affichant une définition Full HD+, proposant un taux de rafraîchissement montant jusqu’à 120 Hz. Et ce n’est pas tout, pour cette gamme de prix, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité, sont aussi de la partie.

Le F3 vous garantit une expérience très fluide au quotidien, et pour cause, ce dernier embarque la puce Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive. Il propose un niveau de performances supérieur aux smartphones haut de gamme de 2020, pour un prix contenu. Avec cette configuration puissante, vous pourrez faire tourner vos applications sans ralentissement, et même jouer à des jeux 3D avec de beaux graphismes. De plus, il profite de la compatibilité 5G.

Un appareil photo et une charge rapide efficace

Côté photo, le smartphone fait preuve de polyvalence avec un triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels. Il permet de capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies. À l’avant, une dernière caméra à 20 mégapixels se charge de capturer vos plus beaux selfies. Sachez également que le Poco F3 dispose de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos, pour une meilleure immersion sonore.

Quant à la batterie du smartphone, elle est de 4 520 mAh. Il est vrai que Xiaomi nous a habitué à de plus grosses batteries, mais l’appareil fait preuve d’une belle endurance. Vous pourrez tenir sans problème un jour et demi d’utilisation avec un usage standard. La batterie de ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33 W via USB-C pour récupérer rapidement des pourcentages en cas de besoin.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco F3.

Trouver le smartphone Xiaomi qui vous convient le mieux

