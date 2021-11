Xiaomi Poco M4 Pro : ce nouveau smartphone est déjà moins cher pour le Single Day

Présenté il y a deux jours et sorti officiellement aujourd'hui, le Xiaomi Poco M4 Pro ne résiste pas au Single Day. Ce nouveau smartphone entrée de gamme affiche des caractéristiques ambitieuses (écran 90 Hz, charge 33 W, puce Dimensity 810...) pour un prix bien plus bas grâce à une remise cumulée à un code promo. La version 4+64 Go tombe à 179,90 euros au lieu de 219,90 euros au départ.

Un bon nombre de smartphones existent chez Xiaomi et la marque ne tient pas à s’arrêter en si bon chemin. Voici le Xiaomi Poco M4 Pro, le dernier smartphone présenté par le constructeur chinois. Il s’agit d’un smartphone entrée de gamme fidèle à l’image de la marque, en proposant une fiche technique équilibrée pour un prix abordable. Et grâce au Single Day, ce nouveau smartphone profite déjà d’une remise de 50 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du Poco M4 Pro

Un écran LCD de 6.6 pouces à 90 Hz

Un SoC efficace de Mediatek : Dimensity 810

Une grosse batterie couplée à la charge rapide

Lancé à 229,90 euros, le Xiaomi Poco M4 Pro dans sa version 4+64 Go est déjà moins cher et passe à 199,90 euros mais grâce au code promo « SDFRN069« , le smartphone tombe à 179,90 euros seulement sur Aliexpress.

La version 6+128 Go est elle aussi disponible en promotion au prix de 199,90 euros avec le code promo « SDFRN069 » sur Aliexpress au lieu de 269,90 euros. Soit 70 euros d’économie sur la facture.

Sachez également que le Xiaomi Poco X3 Pro (6+128 Go) est à seulement 150,43 euros avec le code « 11AE22 » sur Aliexpress au lieu de 249,90 euros à son lancement.

Sachez que ce code est valable uniquement aujourd’hui. Il s’agit d’un smartphone expédié depuis la France.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco M4 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design propre à Poco

Commençons par le design, le Poco M4 Pro propose rien de nouveau en face avant, on retrouve un écran plat percé au centre protégé par du Gorilla Glass 3. C’est plutôt à l’arrière que la gamme Poco se démarque et trouve son originalité dans ses couleurs pétantes, comme le jaune ou le bleu « glacier ». Le smartphone affiche fièrement sa marque sur le dos avec un gros sigle « POCO » positionné à la verticale, sur un large cadre noir où l’on retrouve le module photo.

D’ailleurs, à ce sujet il est assez troublant, car une fois retourné on croit apercevoir quatre capteurs, mais ceci n’est qu’illusion. On y trouve le logo « AI » dans une bulle et un espace qui semble dédié à la gestion du focus (à moins que ce ne soit qu’un point rouge décoratif). C’est donc bien deux capteurs photos que propose le Poco M4 Pro. On a le droit à un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) épaulé d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (119 degrés, f/2,2). Il s’agit d’ailleurs du premier ultra grand-angle sur un modèle de série M chez Poco. Pour les selfies, le capteur frontal profite d’une définition de 16 mégapixels. Cette composition ressemble ni plus ni moins au Redmi Note 11, et pour cause le M4 Pro reprend les caractéristiques de ce dernier.

La même fiche technique que le Redmi Note 11

Tout comme le Redmi Note 11, le nouveau M4 Pro embarque un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition Full HD+ et un mode 90 Hz adaptatif. Pour une réactivité poussée sur les jeux vidéo, l’échantillonnage tactile monte à 240 Hz. D’ailleurs au niveau des performances, il se dote du MediaTek Dimensity 810 tout comme le Redmi dont il s’inspire. La puce est associée à de la RAM LPDDR4X et à un stockage UFS 2.2 extensible via microSD jusqu’à 1 To. Le Xiaomi Poco M4 Pro est également compatible avec le réseau 5G et profite de l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11.

Bien sûr Xiaomi nous a habitués à des smartphones endurant, c’est pourquoi on retrouve avec enthousiasme une batterie de 5000 mAh, de quoi faire tenir le M4 Pro une journée et demi voir deux selon votre utilisation. La charge de 33 W est de la partie pour permettre au smartphone de retrouver l’intégralité de son énergie en 59 minutes. Et enfin, on retrouve également sur le Xiaomi Poco M4 Pro le NFC, le Bluetooth 5.1, la prise jack 3,5 mm, deux haut-parleurs et un lecteur d’empreintes sur le côté.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique du Xiaomi Poco M4 Pro.

