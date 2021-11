Xiaomi 11T Pro : Amazon baisse déjà le prix de la version 256 Go de ce flagship killer

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone tout simplement surprenant avec son écran AMOLED 120 Hz et sa charge ultra rapide de 120 W, sans oublier la puissance du Snapdragon 888 et l'efficacité du capteur 108 mégapixels. Bonne nouvelle : Amazon abaisse aujourd'hui le tarif à 612 euros au lieu de 699 euros pour le modèle 256 Go du smartphone.

Le Xiaomi 11T Pro est actuellement le smartphone le plus intéressant du catalogue de la marque chinoise, puisqu’il propose une fiche technique aussi premium que les meilleurs flagships du moment, mais pour des centaines d’euros en moins sur la facture. Le rapport qualité-prix est donc excellent, et c’est d’ailleurs encore plus le cas aujourd’hui presque 90 euros de réduction.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 11T Pro

L’écran AMOLED à 120 Hz

Le capteur photo de 108 mégapixels

La toute-puissance du Snapdragon 888

La charge ultra rapide : 17 minutes de 0 à 100 %

Au lieu de 699 euros, le Xiaomi 11T Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 612 euros sur Amazon. Notez que c’est encore moins cher que la version 128 Go qui est actuellement vendue à 669 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 11T Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Pour du premium sans payer le prix fort

Le Xiaomi 11T Pro fait partie de ces smartphones que l’on peut qualifier de flagship killer. Tout est premium, même si le design assez classique peut en rebuter plus d’un, d’autant plus que l’appareil est assez lourd en main : environ 204 grammes sur la balance. Ceci étant dit, on ne peut qu’apprécier la beauté de son écran OLED de 6,7 pouces (compatible True Color, Dolby Vision et HDR 10+) proposant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz, qui sera parfait pour consommer n’importe quel contenu, que ce soit du streaming ou du jeu vidéo.

Vous pourrez d’ailleurs jouer dans les meilleures conditions grâce à la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, ici épaulée par 8 Go de RAM. C’est tout simplement la configuration la plus puissante du monde Android à l’heure où nous écrivons ces lignes, où vous pourrez alors profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide sous MIUI et, surtout, pousser au maximum les graphismes dans tous les jeux disponibles sur le Play Store, et sans ralentissements.

17 minutes pour passer de 0 à 100 %

Quelques sacrifices sont tout de même à notifier comme l’absence d’une compatibilité à la charge sans fil via induction, mais a-t-on vraiment besoin de cette technologie quand la marque annonce que le bloc d’alimentation de 120 W fourni dans la boîte peut recharge le smartphone en seulement 17 minutes ? C’est à vous de juger, mais on ne peut confirmer les dires de Xiaomi puisqu’il nous a fallu seulement 15 minutes et 49 secondes pour recharger à bloc le Xiaomi 11T Pro, alors qu’il ne lui restait que 3 % de batterie. D’ailleurs, la capacité de cette dernière est de 5 000 mAh pour tenir environ une journée et demie.

Vous l’aurez compris, avec son 11T Pro, la marque chinoise propose donc des arguments très forts, à tel point qu’on se demande pourquoi dépenser plus pour un téléphone premium, à part peut-être pour la photo. En effet, le smartphone n’est ni le meilleur ni le plus mauvais dans ce domaine, avec un capteur principal de 108 mégapixels performant, un ultra grand-angle de 8 mégapixels plus que correct et un télémacro de 5 mégapixels très satisfaisant, mais la plupart ne fournissent pas des résultats au niveau de la concurrence une fois la nuit tombée. C’est le seul défaut, sinon c’est très bien pour un cliché en pleine journée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi 11T Pro.

