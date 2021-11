Black Friday Samsung : les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra sont en promotion

Vous pouvez d’ores et déjà profiter de nombreuses offres sur un tas de produits grâce à la Black Friday Week. En ce moment, toute la gamme premium S21 de chez Samsung est en promotion. C’est l’occasion de faire de bonnes affaires, car plusieurs e-commerçants vous font économiser jusqu’à plus de 250 euros.

Sortis en début d’année, les Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra font partie des meilleurs smartphones de 2021 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Même s’ils vont être remplacés d’ici quelques mois par les prochains S22, cette gamme reste très recommandable surtout avec ses promotions disponibles pendant le Black Friday. Retrouvez le S21 à partir de 679 euros seulement.

La gamme Galaxy S21 en promotion

Sachez que les stocks sont limités, mais plusieurs e-commerçants proposent des remises sur la gamme Galaxy S21 de Samsung.

Samsung Galaxy S21 : le plus abordable qui ne manque pas de qualité

Comme son nom l’indique, le S21 est la version de base de la gamme et la plus abordable. Il embarque un dos en plastique, une petite concession pour ne pas faire grimper la facture, mais malgré cela, ses finitions n’en sont pas moins élégantes. Il est très agréable en main, notamment grâce à son poids de seulement 169 grammes et son format compact. On retrouve une dalle Super AMOLED de 6,2 pouces et un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz. Équipé d’un puissant Exynos 2100, compatible 5G et couplé à 8 Go de RAM, le smartphone fait tourner les applications gourmandes et les jeux 3D sans encombre. Côté photo, il n’est pas en reste non plus avec son triple capteur photo doté d’une grande polyvalence. Côté autonomie, le S21 peut tenir toute la journée, voire plus si l’utilisation est modérée. La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21

Un design soigné malgré un dos en plastique

Un bel écran AMOLED + 120 Hz

Un module photo de qualité

Le Samsung Galaxy S21 est très recommandable, et encore plus en ce moment, puisque son prix est de 679 euros, au lieu de 859 euros.

Samsung Galaxy S21 Plus : un dos en verre pour un effet plus premium

Avec un dos en verre mat, le S21 Plus profite d’une finition premium qui a son charme. Il dispose d’une dalle Super AMOLED Full HD + de 6,7 pouces (protégé par du Gorilla Glass 7) et, le mode 120 Hz adaptatif. Samsung ne s’arrête pas là, le S21 Plus est propulsé par la puce Exynos 2100, compatible 5G et couplé à 8 Go de RAM. Il s’agit d’une configuration quasi équivalente à ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 888, même si ce dernier est un peu devant dans les benchmarks. Mais grâce à sa gravure en 5 nanomètres, cette puce propose des performances de très haut niveau et fait tourner les applications gourmandes et les jeux 3D en toute fluidité. Ce dernier point vaut aussi pour l’expérience utilisateur, qui se veut d’ailleurs très agréable sous One UI. Le Samsung Galaxy S21+ devrait même bientôt recevoir la mise à jour Android 12 avec la version 4 de son interface. Côté photo, la qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Il reprend la même polyvalence que le S21 avec son triple capteur photo. Côté autonomie, le S21 Plus peut tenir toute la journée avec sa batterie, même avec une utilisation assez active (120 Hz). La charge rapide et la charge sans fil sont évidemment au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21 Plus

L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces à 120 Hz

La bonne qualité et la polyvalence de l’appareil photo

Un Exynos 990 presque aussi puissant qu’un Snapdragon 888

Au lieu de 949 euros, le Samsung Galaxy S21+ est en ce moment en promotion à 799 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR, ainsi que sur le site de Cdiscount.

Samsung Galaxy S21 Ultra : le plus premium de la gamme

Parmi ces trois smartphones, le S21 Ultra n’est autre que le plus haut de gamme et clairement ce qui se fait de mieux chez le géant sud-coréen. Il propose un autre design comparé aux deux autres de la gamme. Il est doté d’un écran incurvé de 6,8 pouces avec une définition Quad HD à 3 200 x 1 440 pixels et d’un mode 120 Hz adaptatif. Il est d’ailleurs possible d’utiliser le S Pen sur ce smartphone. L’un des points forts de ce modèle Ultra est son module photo. Les possibilités sont nombreuses et la qualité est tout simplement excellente. On retrouve le même SoC Exynos 2100 gravé en 5 nm que ses petits frères, mais avec 12 Go de RAM au lieu de 8. Cette configuration est l’assurance d’avoir un smartphone performant pendant très longtemps. Le S21 Ultra embarque une grosse batterie de 5 000 mAh pour se parer à toutes les éventualités. La charge rapide et la charge sans fil et inversée sont évidemment au rendez-vous.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy S21 Ultra

Le grand écran AMOLED Quad HD à 120 Hz

La puissance du combo Exynos 2100 + 12 Go de RAM

Un appareil photo excellent (108 mégapixels, zoom x100, etc.)

Au lieu de 1 259 euros en temps normal, le Samsung Galaxy S21 Ultra est aujourd’hui disponible Le Samsung Galaxy S21 Ultra à 999 euros au lieu de 1 259 euros , chez Darty, ainsi que sur Electro Dépôt , Red-By-SFR et Rue du Commerce.

