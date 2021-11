Black Friday montres connectées : voici les meilleures offres Samsung, Garmin, Fitbit et Apple

Les montres connectées sont toujours une catégorie de produit très populaire et qui bénéficie souvent de très belles offres à l'occasion du Black Friday. Voici les meilleurs offres encore disponibles.

Plus qu’un moyen simple de consulter ses notifications, les montres connectées sont devenues une catégorie de produit à part entière qui met en avant un suivi sportif et des interactions poussées avec son smartphone pour compléter, voire même réduire son utilisation. Voici les meilleures offres disponibles actuellement sur les montres connectées pour Android ou iPhone.

Les meilleures offres montres connectées du Black Friday

Parmi les offres disponibles, on retiendra particulièrement la Samsung Galaxy Watch 4 disponible à moins de 200 euros qui propose à l’heure actuelle l’une des meilleures solutions pour un smartphone Android ainsi que l’Apple Series 6 pour un iPhone qui s’offre une belle remise dans sa version 44 mm. En alternative, on apprécie la Garmin Venu Sq à moins de 170 euros et la Fitbit Versa 3 à moins de 150 euros. Enfin, pour ceux qui recherchent une montre connectée discrète et très autonome, l’excellente Withings Steel HR Sport est disponible à moins de 135 euros.

La Samsung Galaxy Watch 4 à moins de 200 euros

La Galaxy Watch 4 de Samsung est tout simplement l’une des meilleures montres connectées disponibles actuellement. C’est la première et la seule montre connectée à date à être équipée de WearOS 3, la dernière version du système d’exploitation de Google à destination des montres ce qui lui permet de réaliser des interactions poussées avec un smartphone Android et d’installer de nombreuses applications. Elle permet de nombreuses mesures liées à la santé et au sport comme dont notamment les fonctions : Podomètre, cardiofréquencemètre, électrocardiogramme (exclusif aux smartphones Samsung Galaxy), mesure de l’oxygénation du sang, GPS intégré et mesure de bio impédance. Elle atteint sans broncher deux jours d’autonomie et c’est sans aucun doute l’une des meilleures montres du moment pour être utilisé de pair avec un smartphone Android.

La Samsung Galaxy Watch 4 est disponible en plein d’itérations qui bénéficient toutes d’offres chez différents marchands, dont le Samsung Store.

L’Apple Watch Series 6 à moins de 400 euros

L’Apple Watch Séries 6 est l’itération précédente de la célèbre montre connectée d’Apple. Même si elle ne bénéficie pas du nouvel écran de la Series 7 (mais dispose tout de même de l’Always on display via son écran AMOLED LTPO), elle reprend absolument toutes ses autres fonctionnalités jusqu’à son SoC qui est identique. Très efficace en combinaison avec un iPhone, elle profite d’un large catalogue d’application via son intégration de l’App Store. Elle profite de nombreuses fonctionnalités dédiées à la santé et au sport : Podomètre, cardiofréquencemètre, électrocardiogramme, GPS intégré, mesure de l’oxygénation du sang et suivi du sommeil. Elle dispose d’une autonomie moyenne d’une journée.

L’Apple Watch Series 6 bénéficie de plusieurs offres chez Amazon, mais on retiendra particulièrement la version blanche 44 mm qui passe à moins de 400 euros.

La Garmin Venu Sq à 169 euros

La Garmin Venu Sq est la montre la plus accessible de la gamme de la marque américaine. Elle propose une solution complète pour ceux qui cherchent un bon compromis entre une montre sportive et une apparence plus passe-partout pour être utilisés au quotidien. Elle permet de recevoir ses notifications depuis son poignée, mais intègre également des fonctionnalités liées au sport et à la santé : Podomètre, cardiofréquencemètre, GPS intégré, mesure de l’oxygénation du sang et suivi du sommeil. Elle est compatible avec les smartphones sous Android et les iPhone et dispose d’une autonomie moyenne de 5 jours.

De nombreuses offres sur les montres de Garmin sont disponibles chez Amazon, mais on apprécie en particulier la Venu Sq à moins de 170 euros.

La Fitbit Versa 3 à partir de 149 euros

La Fitbit Versa 3 est la dernière née de la gamme disponible sur le marché. Elle est équipée d’un écran OLED de 1,58 pouce qui permet de recevoir ses notifications et d’accéder à l’interface de Fitbit. En termes de mesure sportive, elle intègre de nombreuses fonctionnalités : Podomètre, cardiofréquencemètre, électrocardiogramme, GPS intégré, mesure de l’oxygénation du sang et suivi du sommeil. Elle propose une autonomie comprise entre deux et cinq jours en fonction du mode d’affichage choisi et est compatible avec les smartphones Android et les iPhone.

Comme chez Garmin, de nombreuses offres sur les montres Fitbit sont disponibles chez Amazon pour le Black Friday, mais on retiendra surtout la Versa 3 à partir de 149 euros.

La Withings Steel HR Sport à moins de 135 euros

Le Steel HR Sport se veut plus simple que les montres précédemment abordées, mais pour une raison simple : elle s’adresse pour ceux qui ont envie d’avoir une montre avant qu’elle soit connectée et de ne pas la recharger tous les jours puisqu’elle possède une autonomie pouvant atteindre un mois complet ! Bien entendu, pas d’imposant écran ici, mais un modèle hybride avec un cadran à aiguille et un petit écran qui permettra de naviguer dans les fonctionnalités de la montre. Au rendez-vous, on retrouve notamment une gestion des notifications avec vibration, une fonctionnalité GPS via l’application, un podomètre et un cardiofréquencemètre qui permet d’obtenir une estimation de l’oxygénation du sang.

Comme pour les Fitbit ou les Garmin, on retrouve de nombreuses offres sur les Withings chez Amazon pour le Black Friday. Notre choix se porte sur la Steel HR Sport Noir à moins de 135 euros.

Le Black Friday, c’est maintenant !

Le Black Friday vient d’officiellement commencer en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday encore disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.