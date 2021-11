Realme Buds Air 2 : de la réduction de bruit active pour 30 € pendant le Cyber Monday

Realme propose non seulement des smartphones abordables, mais aussi des écouteurs true wireless adaptés aux petits budgets. Et ces Buds Air 2, dotés de la réduction de bruit active, ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont encore moins chers puisqu'ils passent de 49,99 euros à 29,99 euros sur Cdiscount.

L’arrivée des Buds Air 2 de Realme sur le marché des écouteurs sans fil a fait impression. Parvenir à proposer une réduction de bruit active efficace tout en affichant un prix plus que contenu est en effet plutôt rare. Mais la marque chinoise l’a fait, tout en offrant une signature sonore bien équilibrée. Pour le Cyber Monday, cette paire de true wireless devient encore plus intéressante avec cette promotion de 20 euros sur son prix initial.

Ce qu’il faut retenir des Realme Buds Air 2

Des écouteurs intra-auriculaires très confortables

Une réduction de bruit active efficace

Des appels vocaux bien filtrés

D’abord proposés à 49,99 euros, les écouteurs sans fil Realme Buds Air 2 sont maintenant disponibles à 29,99 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Realme Buds Air 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Des écouteurs stables et très confortables

Les Realme Buds Air 2 sont des écouteurs sans fil intra-auriculaires, dont la coque est prolongée par une tige comportant une zone tactile (pour mettre un morceau sur pause, changer de titre, invoquer un assistant vocal…). On devine ici une petite inspiration piochée du côté d’Apple. La marque a misé sur des embouts en silicone, qui sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute. Vous pourrez même les utiliser sous la pluie puisqu’ils sont certifiés IPX5, donc résistant aux gouttes, éclaboussures et transpiration. Par ailleurs, les écouteurs embarquent un capteur de présence qui permettra à la lecture de s’interrompre dès que l’un ou les deux sont ôtés des oreilles. Mais l’écoute de la musique reste possible même avec un seul écouteur en place.

Une réduction de bruit active maîtrisée à petit prix

Comme sur le modèle Pro, les Realme Buds Air 2 disposent de la réduction de bruit active. Grâce à ses deux microphones, cette paire de true wireless gomme très efficacement les bruits environnants, ce qui est d’autant plus appréciable pour ce prix si bas. L’utilisateur sera très bien isolé dans toutes les situations, et s’il souhaite entretenir une conversation sans pour autant enlever les écouteurs, il pourra activer le mode transparence. Si cette réduction de bruit active ne sera évidemment pas à la hauteur de celle proposée par les AirPods Pro ou encore celle qui équipe les Sony WF-1000XM4, qui dominent aujourd’hui le marché, celle offerte par Realme se défend très bien.

Un son équilibré

Les Buds Air 2 intègrent des transducteurs de 10 mm, ainsi qu’un contrôleur Bluetooth 5.2 compatible seulement avec les codecs SBC et AAC. Ils ne prendront donc pas en charge l’aptX ou le LDAC, mais les codecs disponibles resteront suffisants pour écouter les différents titres présents sur les plateformes de streaming. Côté qualité audio, les Buds Air 2 délivrent un son équilibré, qui ne change d’ailleurs pas même avec la réduction de bruit activée. De plus, la qualité des appels ne sera pas en reste, et le travail de suppression des bruits environnants sera toujours aussi appréciable.

Pour finir, Realme promet une autonomie de 4h avec la réduction de bruit active, et 5h sans. Le boîtier de charge fournit quant à lui 4 charges supplémentaires. Vous pourrez également récupérer 2h d’autonomie en seulement 10 mn de recharge.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Realme Buds Air 2.

Lire aussi

Meilleurs écouteurs sans fil pas chers : notre sélection en 2021

Le Black Friday, puis le Cyber Monday !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 26 novembre en France et plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français, maintenant nommé le Cyber Monday.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.