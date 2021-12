Voici le forfait mobile le plus intéressant de cette fin d’année : 80 Go à 7,99 €/mois

Si Cdiscount Mobile à l'habitude de changer de formule presque toutes les semaines, il faut mettre en avant les offres de l'opérateur qui valent le coup. C'est le cas de ce forfait sans engagement qui propose 80 Go de 4G pour seulement 7,99 euros par mois la première année.

C’est aussi les fêtes de fin d’année dans le monde des forfaits mobile sans engagement, avec des prix en baisse chez de nombreux opérateurs, qu’ils soient historiques ou non. C’est donc aussi le cas chez Cdiscount Mobile qui a souvent l’habitude de casser les prix et c’est avec son forfait de 80 Go à 7,99 euros par mois pendant un an que l’opérateur tente de séduire son monde.

Que propose ce forfait chez Cdiscount Mobile ?

80 Go de 4G en France Métropolitaine et 11 Go en Europe et DOM

Les appels, les SMS et les MMS en illimité

Un petit prix, même après la première année

Le forfait 80 Go en série limitée jusqu’au 9 décembre 2021 chez Cdiscount Mobile est disponible à seulement 7,99 euros par mois la première année. Après les douze premiers mois, le prix du forfait passera à 16,99 euros par mois, ce qui reste un bon prix par rapport à la concurrence actuelle. Le forfait étant sans aucun engagement, il est bien sûr possible de résilier avant la bascule de prix. Vous pouvez utiliser notre outil dédié en ce sens.

Cdiscount met le paquet sur la data

Cdiscount Mobile est un opérateur mobile virtuel ayant été racheté par Bouygues Telecom. Il utilise donc les infrastructures et le réseau de ce dernier. En choisissant ce forfait, vous êtes donc assuré de bénéficier d’une couverture de 99% du territoire en France métropolitaine et il y a donc peu de risques que vous vous retrouviez sans réseau.

Sachant cela, vous aurez donc à loisir de profiter des 80 Go de 4G qu’offre ce forfait où que vous soyez. Cela permet divers usages avec votre smartphone, comme la navigation sur Internet et la consultation des réseaux sociaux, sans oublier le streaming musical et vidéo, sans trop regarder sa consommation mensuelle. Petit bonus, si vous aviez prévu de partir à l’étranger (en Europe ou DOM), sachez que 11 Go sont dédiés sont prévus à cet usage.

Un forfait classique, mais au rapport prestation-prix imbattable

Le prix est de 7,99 euros par mois la première année avant de passer à 16,99 par la suite. Il s’agit d’un tarif excellent surtout que ce forfait est proposé sans engagement.

Ce dernier propose évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois quelques règles à respecter comme les 3h maximum par appel et la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Est-il possible de conserver son numéro ?

En préambule, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

