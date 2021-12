Amazon propose le OnePlus 9 à un prix encore plus abordable que pour le Black Friday

Si, pendant le Black Friday, le OnePlus 9 était en promotion, aujourd'hui Amazon le propose à un meilleur prix. En effet, le fleuron de la marque chinoise est proposé cette fois-ci à seulement 539,99 euros contre 719 euros à son lancement. Une très bonne affaire qui tombe à pique pour ces fêtes de fin d'année.

Le OnePlus 9 se présente au côté du OnePlus 9 Pro avec un prix plus doux, mais avec quelques caractéristiques techniques en moins. Le smartphone n’en reste pas moins haut de gamme et n’a pas à rougir face à son grand-frère, d’autant plus qu’il est beaucoup moins cher en ce moment grâce à cette réduction de 25 % sur son prix initial.

Quels sont les points forts du OnePlus 9 ?

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une charge ultra rapide jusqu’à 65 W

Une puissante puce Snapdragon 888

Avec un prix de lancement à 719 euros, le OnePlus 9 dans sa version 8 + 128 Go est actuellement en promotion à 539,99 euros seulement sur Amazon. C’est 30 euros de moins que pendant le Black Friday. Le OnePlus 9 Pro est également à prix réduit et passe de 919 euros à 679,99 euros, soit près de 240 euros de remise immédiate.

Un smartphone premium presque sans concessions

En faisant quelques concessions sur le OnePlus 9, ce dernier se trouve un cran en dessous du modèle Pro. Toutefois il embarque des caractéristiques qui restent tout à fait appréciables comme sa dalle dalle AMOLED de 6,55 pouces, disposant d’une définition Full HD+ (et non QHD+ comme le Pro). L’écran est plat, donc sans bords incurvés sur les côtés, mais il a la particularité d’être extrêmement bien calibré, avec un rendu des couleurs et une luminosité maximale excellente. On retrouve même un taux de rafraichissement à 120 Hz afin d’offrir une bonne fluidité en navigation.

Aussi puissant que la version Pro

Vous n’aurez pas besoin de la version Pro pour profiter d’une grande puissance, car le OnePlus 9 intègre la même puce à savoir le Snapdragon 888 de chez Qualcomm (8 Go de RAM). Pas de concessions de ce côté-là, et ce n’est pas pour nous déplaire, car cette configuration délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021. Vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide, que ce soit pour du multitâche, lire des applications ou des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable ave l’interface Oxygen OS basé sur Android 11. Sachez qu’il est possible de profiter de la dernière version de l’OS de OnePlus qui est disponible en bêta.

Des progrès en photo grâce au partenariat et une charge rapide très efficace

Côté photo, le partenariat avec Hasselblad a réellement porté ses fruits. Grâce à cela, la firme chinoise améliore sa partie photo, qui avait tendance à faire tache par rapport à la concurrence. Les photos sont de très bonne qualité, à la fois sur le capteur principal grand-angle de 48 mégapixels et le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels. Un capteur monochrome de 2 mégapixels vient compléter le tout, mais on aurait tout de même préféré un téléphoto pour plus de polyvalence, mais ce dernier est réservé au modèle Pro.

Pour finir, le OnePlus 9 embarque la même batterie de 4 500 mAh que sur le Pro, mais la marque chinoise privilégie surtout la charge rapide. Le téléphone est capable de tenir une journée et demie, du moins cela dépendra de votre utilisation, mais il pourra surtout être rechargé complètement en moins de 30 min ! Même la charge sans fil est de la partie, mais seulement jusqu’à 15 W, contre 50 W sur le OnePlus 9 Pro.

Pour en savoir davantage n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 9.

OnePlus face à la concurrence

