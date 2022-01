Les soldes d’hiver font perdre 300 € au Xiaomi Mi 11i dans sa version 256 Go

Le surprenant Xiaomi Mi 11i avec sa fiche technique de haut standing constitue une excellente alternative aux smartphones haut de gamme du moment. Pendant les soldes d'hiver, il passe de 699 à 399 euros dans sa version 256 Go.

Les promotions des soldes d’hiver risquent d’être particulièrement alléchantes, surtout du côté des smartphones de milieu et haut de gamme. En effet, nombre de références de l’année dernière vont voir leurs prix chuter et d’excellents deals sont déjà à portée de clic. C’est le cas du Xiaomi 11i, une version alternative du flagship du géant chinois, qui perd pas moins de 300 euros dans sa version 256 Go.

Les caractéristiques du Xiaomi 11i

Un écran AMOLED de 120 Hz

Un Snapdragon 888 + 8 Go de RAM

Un capteur photo principal de 108 mégapixels

Une batterie de 4520 mAh avec recharge rapide 30 W

Pendant la période des soldes, le Xiaomi 11i dans sa version 256 Go est disponible à 399 euros au lieu de 699 euros habituellement chez Boulanger.

Il a tout d’un Flagship, sauf le prix

Le Xiaomi 11i ressemble à s’y méprendre au Xiaomi 11 que ce soit en termes de design que de caractéristiques, si bien qu’on se demande ce qui peut vraiment les différencier. Visuellement d’abord, ils sont assez difficiles à différencier. Le Xiaomi 11i ne garde certes pas l’écran incurvé ni le même bloc photo de son aîné, mais conserve ses grandes lignes. Sur ce point il se rapproche un peu plus du Poco F3 dont il ferait presque une concurrence directe.

C’est avant tout techniquement que les concessions ont été faites, même si l’on se retrouve avec un smartphone très costaud, même pour 2022. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2400×1080) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale. Dans ses entrailles, c’est un Snapdragon 888 qui est à la manœuvre avec 8 Go de RAM et 2560 Go de stockage, de quoi faire tourner MIUI12 comme un charme tout autant que les applications et jeux les plus exigeants. Même le son est à l’honneur malgré la perte de l’un des trois haut-parleurs du Mi 11. Il s’offre même une compatibilité Dolby Atmos.

Une partie photo solide malgré une autonomie en baisse

le Mi11i est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels qui remplit les attentes, à condition de bénéficier d’un éclairage correct. Le capteur de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle est également d’une grande qualité même si les clichés de nuit sont encore perfectibles. Il y a même un mode macro pas trop gadget histoire de faire des photos sur un sujet de très près

Pour finir, côté autonomie, le Mi11i est en deçà de ce que propose son ainé. Il embraque une batterie de 4520 mAh avec une charge rapide de 30 W (contre 55 W pour le Mi11). Il peut tenir une bonne journée et demie en utilisation normale et passe de 0 à 100 % en un peu plus de 45 minutes.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi 11i.

