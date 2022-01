Un aspirateur robot de chez iRobot à moins de 200€, c’est aussi ça les soldes

Les robots aspirateurs ont tendance à coûter une petite fortune, notamment ceux de iRobot. Cependant, la marque propose également des références plus accessibles, comme le Roomba 698, dont le prix passe de 299,99 euros à 199,99 euros pendant les soldes chez Darty et la Fnac.

Les robots aspirateurs ont pour but de nous faciliter notre quotidien. iRobot est d’ailleurs l’un des pionniers du domaine et propose aujourd’hui des modèles qui font tout simplement partie des meilleures références du marché. Son Roomba 698 n’est pas le plus premium d’entre eux, mais il faut dire qu’il possède un rapport qualité/prix très intéressant pendant les soldes d’hiver grâce à une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du iRobot Roomba 698

Un aspirateur robot simple, mais efficace

Une cartographie précise pour un nettoyage efficace du domicile

Sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, l’aspirateur iRobot Roomba 698 bénéficie d’une réduction de plus de 30 % et s’affiche à 199,99 euros sur les sites Darty et Fnac.

Un aspirateur efficace sans être haut de gamme

Comme dit précédemment, le robot aspirateur iRobot Roomba 698 n’est pas un produit haut de gamme de la marque. Les fonctionnalités sont donc un peu plus limitées, mais il profite tout de même du savoir-faire d’iRobot pour un tarif accessible. Le nettoyage se fait d’ailleurs de façon intelligente — en trois étapes — grâce aux nombreux capteurs présents sous la coque. Il est capable de se repérer et de naviguer dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle.

Avec ses 2 brosses en caoutchouc multisurfaces, il aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant.

S’adapte à vos exigences

Pour exploiter au maximum toutes les caractéristiques du robot aspirateur, il vous faudra télécharger l’application mobile dédiée iRobot Home. Grâce à cela, vous pourrez contrôler le Roomba 698 à distance, programmer des sessions de nettoyages, et le voir agir en direct même quand vous n’êtes pas chez vous. Il est capable de retenir vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées.

Il est enfin endurant grâce à une autonomie estimée à 90 minutes par le constructeur. Une fois la batterie vide, il reviendra tout seul à sa station de recharge, puis reprendra le travail là où il l’avait laissé si la tâche n’est pas finie. Notez que vous pourrez même le contrôler directement à la voix grâce à sa compatibilité avec les assistants vocaux Google et Alexa.

