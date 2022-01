Cdiscount fracasse le prix du Samsung Galaxy S21+ avec ce code promo

Le Samsung Galaxy S21+ a été lancé l'année dernière à 1 059 euros pour la version avec 128 Go de stockage. Ce smartphone premium a profité de nombreuses promotions depuis, comme au Black Friday où il était vendu à 799 euros, mais c'est encore mieux pendant les soldes d'hiver puisqu'il chute à 709 euros sur Cdiscount.

Les trois nouveaux Samsung Galaxy S22 seront bientôt présentés au grand public lors d’une présentation officielle entre le 8 et le 9 février prochain, mais en attendant les e-commerçants font tout pour écouler les stocks des smartphones haut de gamme actuels de la marque. C’est aujourd’hui le cas du Samsung Galaxy S21+ qui profite de sa meilleure offre depuis le lancement grâce à une réduction inédite de 350 euros sur son prix initial.

Les points forts du Samsung Galaxy S21+

L’écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz adaptatif

L’appareil photo capable de filmer en 8K

Le combo Exynos 990 + 8 Go de RAM

Le design premium

Au lieu de 1 059 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy S21+ est aujourd’hui disponible en promotion à 709 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo LIVESAM40, soit plus de 30 % de remise immédiate pour cet excellent smartphone.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S21+. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design premium sans concessions

Samsung déçoit rarement par la qualité de ses fleurons et la version Plus de son Galaxy S21 ne déroge pas à la règle. Par rapport au modèle classique, ce S21+ se paie le luxe de proposer une belle surface en verre à la place du plastique, pour un effet encore plus premium. L’écran de 6,7 pouces est évidemment d’une excellente qualité, puisque Super AMOLED (protégé par du Gorilla Glass 7) affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui s’adapte automatiquement en fonction du contenu consulté. Il peut alors être à 10 Hz quand vous regardez simplement une photo et passer jusqu’à 120 Hz lorsque vous scrollez sur votre réseau social favori.

Une fiche technique au top

Les bonnes performances du smartphone sont assurées par un puissant Exynos 2100 gravé en 5 nm, avec 8 Go de mémoire vive. Il s’agit d’une configuration quasi équivalente à ce que propose Qualcomm avec son Snapdragon 888, même si ce dernier est un peu devant dans les benchmarks. Vous pourrez alors profiter de vos jeux dans la meilleure de qualités, et sans ralentissements. Ce dernier point vaut aussi pour l’expérience utilisateur, qui se veut d’ailleurs très agréable sous One UI, d’autant plus que le smartphone a récemment été mis à jour vers Android 12.

Pour la photo, on retrouve un module triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La qualité est évidemment au rendez-vous, avec de nombreuses possibilités comme les vidéos en 4K/60 fps sur tous les capteurs. Le capteur principal permet, comme l’année dernière, de prendre des vidéos en 8K, de faire des photos en plein format à 64 mégapixels et de zoomer sans perte jusqu’à x3.

Le Galaxy S21+ propose enfin une batterie de 4 800 mAh, amplement suffisante pour tenir toute la journée — voire jusqu’au lendemain selon votre utilisation. La charge rapide 25 W permet de passer de 10 à 100 % et 1h30 environ et la charge sans fil est évidemment de la partie sur ce segment de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S21+.

Lire aussi

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2022 ?

Pour ne rien rater des soldes d’hiver 2022

Afin de ne louper aucun bon plan des soldes d’hiver 2022, il y a plusieurs articles à consulter :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.