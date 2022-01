L’ampoule connectée de chez Xiaomi est à moitié prix pendant les soldes

Xiaomi est sur tous les fronts de la Tech et les ampoules connectées n'y échappent pas. Sa Mi LED Smart Bulb Warm White fait partie des références les plus abordables pour illuminer votre intérieur, et elle est en ce moment en promotion sur le site officiel à 7,99 au lieu de 14,99.

Les ampoules connectées représentent une bonne porte d’entrée dans la domotique et se révèlent très pratiques au quotidien. Il y a évidemment Philips avec ses Hue, mais ce sont des produits assez onéreux. Avec son ampoule connectée à un tarif bien accessible à celui des produits du leader incontesté du marché, Xiaomi présente la meilleure alternative. En ce moment, la Mi LED Smart Bulb Warm White profite de 50% de réduction.

La Mi LED Smart Bulb Warm White c’est quoi ?

Une installation simple et rapide

Un éclairage personnalisé avec des couleurs et des ambiances

La compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit

Et une longue durée de vie

Habituellement affichée à 14,99 euros, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Warm White est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 7,99 euros sur le store officiel, soit 50 % de remise immédiate.

La simplicité même

L’installation de ce type de produit peut être un frein pour certains utilisateurs, c’est pourquoi Xiaomi met un point d’honneur à livrer un produit prêt à installer rapidement et facilement. Contrairement aux Hue de Philips, les ampoules connectées du constructeur chinois n’ont pas besoin de hub (ou pont de connexion) pour fonctionner. Il suffit de la connecter à votre réseau Wi-Fi pour être prête à l’emploi, et d’installer par la suite l’application dédiée pour la configurer.

Tout se passe donc sur l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android), qui permet d’accéder aux fonctionnalités que propose l’ampoule. Dessus vous allez pouvoir directement gérer l’intensité, changer la couleur — jusqu’à 16 millions de possibilités — et personnaliser différentes ambiances selon vos envies. Il même possible de créer des scénarios pour, par exemple, allumer et éteindre la lumière automatiquement en fonction de l’heure, ou simuler manuellement à distance une présence fictive dans votre domicile.

Pour ne plus à vous soucier de quoi que ce soit

Le véritable atout de cette ampoule connectée c’est qu’elle profite de la compatibilité avec les principaux assistants vocaux pour vous faciliter la tâche et contrôler vos lumières à la voix : Google Assistant, Amazon Alexa et Siri via Apple HomeKit. Vous n’aurez plus qu’à demander à votre enceinte Google Nest, Amazon Echo ou Apple HomePod d’allumer ou éteindre la lumière à votre place, si par exemple vous avez les mains pleines. Il est également possible d’associer le produit aux différents assistants vocaux pour programmer des routines.

Enfin, l’absence du pont de connexion et l’utilisation du Wi-Fi la rendent moins économe en énergie qu’une Hue. Néanmoins, cela reste une ampoule LED, plus économe et plus durable que n’importe quelle ampoule incandescente. D’ailleurs le constructeur promet une durée de vie de 25 000 heures. Avec une utilisation jusqu’à 6 heures par jour, l’ampoule aura une durée de vie d’environ 11 ans.

Lire aussi

Quelle ampoule connectée choisir pour illuminer votre intérieur ?

