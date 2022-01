La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (avec S Pen) perd 120 € pour les soldes

Si vous recherchez une tablette performante et abordable pendant les soldes d'hiver 2022, la Samsung Galaxy S6 Lite pourrait bien convenir à vos attentes grâce à cette offre. En effet, le prix de la version 64 Go passe de 399 euros à seulement 279 euros chez Ubaldi.

Samsung est en forme pour les soldes d’hiver ! En ce moment, la marque sud-coréenne propose un déstockage pour ses flagships Galaxy S21 et offre même déjà une réduction pour sa nouvelle Samsung Galaxy Tab A8 (2021). Mais si vous voulez une tablette un peu plus performante et polyvalente que cette dernière, on vous recommande aujourd’hui la Galaxy Tab S6 Lite accompagnée d’un stylet qui voit son prix fondre de 120 euros.

Les points clés de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Le S Pen inclus

L’écran Full HD+ 10,4 pouces

L’excellente autonomie avec 7 040 mAh

Au lieu de 399 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite en version 64 Go est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros chez Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Le tableau se met à jour automatiquement.

Idéale pour la plupart des usages

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée de la tablette haut de gamme du même nom. On ne va donc pas retrouver les éléments premium du modèle haut de gamme de 2019 dont elle s’inspire, à commencer par les performances brutes. La solution abordable du géant coréen propose donc une puce Exynos 9611 (avec 4 Go de RAM) qui a déjà fait ses preuves sur le Galaxy A51, un smartphone milieu de gamme de la marque. C’est suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, d’autant plus qu’il est également possible de faire tourner quelques jeux 3D si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique.

La tablette accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, pour un confort indéniable au quotidien. De plus, elle est livrée d’office avec un le S Pen pour prendre des notes ou faire du dessin. Ce dernier est néanmoins dépourvu de fonctionnalités sans fil. Le stylet n’est pas non plus aussi agréable à utiliser qu’avec la tablette haut de gamme de Samsung. Cela donne un peu une impression d’écrire avec un stylo sur du papier.

Un grand écran et une bonne autonomie

Il faut savoir ensuite que la dalle de la tablette n’est pas AMOLED, mais IPS LCD. Au revoir les contrastes infinis et bonjour les couleurs un peu moins pétantes à l’écran donc. Cependant, celle-ci est tout de même de bonne facture et sa diagonale de 10,4 pouces reste très agréable pour regarder du contenu sur Netflix et consorts, ou tout simplement naviguer sur Internet.

La tablette propose enfin une autonomie très prometteuse sur le papier grâce à sa batterie de 7 040 mAh. Dans les faits, comptez entre 1 à 3 jours d’endurance pour une utilisation mixte, en alternant vidéo streaming, jeux, réseaux sociaux, etc. Elle se recharge par ailleurs assez rapidement grâce à son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

