La version 256 Go du Xiaomi 12X coûte 100 € de moins lors des French Days

La famille des Xiaomi 12 devrait bientôt s'agrandir avec une version lite, mais en attendant le modèle 12X reste le plus abordable d'entre tous. À l'occasion des French Days la version 256 Go du Xiaomi 12X passe à 699,90 euros contre 799,90 euros.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro représentent ce qui se fait de mieux chez le géant chinois. Fier représentant de la gamme premium, ces derniers restent malgré un prix plus bas que la concurrence, assez onéreux pour les personnes aux budgets plus restreints. C’est pourquoi le Xiaomi 12X devient le plus intéressant des trois, car il permet de profiter d’une expérience haut de gamme sans payer le prix fort. Il reprend la majorité des éléments de la fiche technique du Xiaomi 12, avec quelques concessions pour alléger la facture. En attendant la version lite, il reste une très bonne alternative d’autant plus qu’il perd 100 euros de son prix pour la version 256 Go.

Le Xiaomi 12X en quelques mots

Un écran AMOLED FHD+ à 120 Hz

Un Snapdragon 870 efficace

Un module photo polyvalent

Et une charge rapide 67 W

Proposée à 799,90 euros, la version 256 Go du Xiaomi 12X est actuellement en promotion à 699,90 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi 12X. Le tableau se met à jour automatiquement.

Le petit frère des Xiaomi 12 et 12 Pro

Le Xiaomi 12X est tout bonnement une version plus modeste du Xiaomi 12. Pourtant la version X du Xiaomi 12 ressemble fortement à son grand frère. On retrouve les mêmes finitions premium, et profite des mêmes dimensions pour assurer une bonne prise en main. En face avant, le 12X mise sur le même écran que le modèle classique, à savoir une dalle de 6,28 pouces AMOLED en Full HD+ avec un taux de rafraichissement à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface.

Au dos, on découvre le même module photo que son aîné avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. La qualité devrait être au rendez-vous grâce au nouvel outil nommé CyberFocus, qui permettrait d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo, notamment pour toujours repérer le visage et le corps du sujet.

Presque aussi premium

Les Xiaomi 12 et 12 Pro propose de meilleures performances avec le Snapdragon 8 Gen 1, mais si vous êtes prêt à faire quelques concessions pour faire baisser la facture, vous aurez tout de même un smartphone puissant grâce à la puce Snapdragon 870 G de Qualcomm épaulée par 8 Go de RAM. Vous allez pouvoir lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D. La puce permet également d’accéder au réseau 5G. À noter que ce smartphone ne pas tourne sous Android 12, mais Android 11 avec l’interface MIUI 13.

Et malgré un SoC différent, le Xiaomi 12 X dispose de la même batterie que le Xiaomi 12, soit 4 500 mAh — de quoi tenir une journée. En cas d’utilisation intensive, il est compatible lui aussi avec une charge rapide de 67 W qui va lui permettre de se recharger de 0 à 100 % en seulement 39 minutes, d’après la marque.

