479€, c’est le super prix de ce TV QLED 4K 55″ avant la fin des French Days

Si vous souhaitiez profiter des French Days pour changer de téléviseur, il est encore temps. Le TV TCL 55C725 dispose de sérieux arguments, surtout son prix qui tombe à 479 euros au lieu de 799 euros habituellement grâce à une réduction cumulée à une ODR.

Le téléviseur TCL C725 ne manque pas de qualités entre sa dalle QLED de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K, la présence du mode ALLM pour le gaming, et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Ce modèle n’est évidemment pas aussi premium que ceux de chez Samsung, mais il apporte toutes ces technologies précédemment citées dans un prix encore plus contenu aujourd’hui grâce à cette réduction de 320 euros.

Ce qu’il faut retenir de ce TV

La dalle QLED de 55″ compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision

Le mode ALLM est de la partie

La présence d’Android TV

Au lieu d’un prix à 799 euros, le téléviseur TCL QLED 55C725 de 55 pouces est en promotion à 549 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR d’une valeur de 70 euros le TV passe à 479 euros seulement.

Si vous souhaitez le modèle de 2022, ce dernier est disponible à 534,10 euros après ODR.

Un TV QLED à petit prix réussi

Parmi toutes les marques de téléviseurs, on retrouve TCL, un constructeur dont la réputation n’est plus à prouver. Avec le modèle C725, la qualité est au rendez-vous. Il faut dire que la firme chinoise s’assure d’offrir un produit bien fini et élégant pour concurrencer le géant Samsung. On a le droit à une dalle de 55 pouces avec des bordures fines, pour une immersion totale. De plus avec sa technologie QLED, l’écran offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants pour le prix, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma, mais à la maison. Quant à l’audio, TCL propose une barre de son ONKYO qui propose un son Dolby Atmos. Il s’agit d’un système audio réfléchissant le son sur le plafond et les murs pour des effets sonores 3D afin d’offrir une meilleure immersion sonore.

Accompagné de la meilleure interface TV

Contrairement aux nouveaux modèles, la référence C725 tourne sous Android TV, une interface qui est connue pour sa simplicité et sa fluidité. Elle donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Enfin, pour ce prix, vous apprécierez la présence de 3 ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. La dalle est quant à elle à 50 Hz, et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X… C’est assez dommage, mais pour le prix on lui pardonnera facilement.

