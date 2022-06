À 499€, ce téléviseur Philips est le moins cher des TV 4K de 65 pouces pendant les soldes

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur avec un budget limité ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : le TV Philips 65PUS7556 de 65 pouces est aujourd’hui disponible à seulement 499,99 euros.

Ses compatibilités avec le Dolby Vision, Dolby Atmos et HDR, couplées à du Full LED, font du Philips 65PUS7556 un téléviseur parfait pour profiter pleinement de vos films à la maison. Il est aussi dédié au gamer grâce à sa compatibilité avec le VRR qui vient tout juste d’être officialisé sur la PS5. Ce modèle de 65 pouces a de quoi plaire, surtout qu’il est proposé à moins de 500 euros à l’occasion des soldes d’été.

Les avantages de ce TV Philips

Une grande diagonale de 65 pouces

Compatible 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos

Avec des fonctionnalités idéales pour le jeu

Au lieu d’un prix barré à 815,80 euros, le TV Philips 4K (65PUS7556) de 65 pouces est actuellement en promotion à 499,99 euros seulement sur Cdiscount.

Un grand TV immersif

Le modèle 65PUS7556 de Philips, propose une diagonale de 65 pouces, soit 164 centimètres. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, mais elle est plus que confortable pour profiter de ses séries et films dans les meilleures conditions.

On est certes sur une dalle LCD, celle-ci est de très bonne facture et assure une grande immersion avec ses fines bordures. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Le téléviseur est compatible HDR10+, Dolby Vision ou encore le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Il embarque aussi le processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K.

Un TV qui plaira aux possesseurs de PS5

Et pour ne rien gâcher, le TV de Philips est même compatible avec le taux de rafraîchissement variable de l’image (VRR). Cette technologie va profiter aux joueurs et aux joueuses, car elle permet d’améliorer la netteté de l’image et éliminer les déchirures d’écran. Résultat : l’expérience de jeu est fluide et stable. C’est une bonne chose, d’autant plus que Sony vient tout juste d’annoncer l’arrivée de la VRR sur la PS5 et a communiqué une première liste de jeux compatibles.

On regrettera en revanche l’absence de ports HDMI 2.1 pour profiter de la 4K@120 Hz, car la dalle est bloquée à 60 Hz. Au niveau de la connectique, on retrouve un port antenne TV, trois ports HDMI, un port Ethernet, deux ports USB, un port jack et un port optique.

Quant à l’interface du téléviseur, on ne retrouve pas Android TV mais l’interface maison Saphi. Cet OS est intuitif et rend votre téléviseur très agréable à utiliser. On retrouve toutes les fonctionnalités d’une Smart TV. Vous pourrez alors accéder à de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, ou encore Disney+. Le téléviseur est même compatible avec l’assistant vocal de Google, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

