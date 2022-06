À l’occasion des soldes d’été, le OnePlus 9 se négocie à seulement 371 €

Voilà un an que le OnePlus 9 est sorti, et ce smartphone premium reste très recommandable d'autant plus pendant cette période de promotions. Le voilà à seulement 371 euros pendant les soldes, au lieu de 719 euros à son lancement.

Habituellement OnePlus propose deux versions de son flagship, mais pour le OnePlus 10 seul un modèle Pro a été présenté. Le OnePlus 9 n’a donc pas de réel successeur et reste un très bon smartphone pour profiter d’une expérience premium sans à débourser une grande somme. C’est d’autant plus le cas aujourd’hui, puisque les soldes d’été lui font perdre près de la moitié de son prix.

Le OnePlus 9 en quelques mots

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Une charge filaire ultra rapide et sans fil

Avec un prix de lancement à 719 euros, le OnePlus 9 dans sa version 8 + 128 Go est actuellement en promotion à 419 euros seulement sur Aliexpress, mais en utilisant le code SDSFR13 et en ajoutant le coupon de réduction vendeur le téléphone tombe à 371 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus 9. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un flagship toujours d’actualité

Un an s’est écoulé depuis la sortie du OnePlus 9 et ce dernier reste un très bon smartphone premium. Avec son écran AMOLED de 6,55 pouces et sa définition FHD+ (QHD+ sur le modèle Pro), le OnePlus 9 offre une excellente qualité d’image. Ajoutons à cela son taux de rafraîchissement de 120 Hz et l’expérience une fois en main est très agréable.

Au dos, on découvre le module photo conçu en partenariat avec Hasselblad composé de trois capteurs : un capteur principal grand-angle de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Cette composition fait du bon travail, le smartphone est capable de prendre des clichés très détaillés. On regrettera un téléphoto pour plus de polyvalence et une stabilisation optique, mais rien de rédhibitoire.

Qui impressionne toujours

Du côté des performances, le OnePlus 9 a toujours du répondant puisqu’il embarque le puissant Snapdragon 888 de chez Qualcomm couplée à 8 Go de RAM. Une puce qui reste encore excellente pour faire du multitâches, faire tourner des applications ou des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum le tout sans souci. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable avec l’interface Oxygen OS basé maintenant sur Android 12.

Niveau autonomie, le OnePlus 9 possède la même batterie que le 9 Pro mais peinera à tenir aussi longtemps dû à son mode 120 Hz non-adaptatif qui consomme davantage. Il reste néanmoins capable de tenir une journée selon votre utilisation. Heureusement on peut compter sur sa charge rapide de 65 W qui permet de récupérer 100 % en 30 minutes. Même la charge sans fil est de la partie, mais seulement jusqu’à 15 W, contre 50 W sur le OnePlus 9 Pro.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus 9.

