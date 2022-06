Le Neato D9 devient l’un des robots aspirateurs les moins chers des soldes

Acheter un robot aspirateur requiert très souvent un budget très conséquent. Heureusement, les soldes permettent de faire de très bonnes affaires dans ce secteur. Vous pourrez par exemple retrouver le modèle premium Neato D9 à 219 euros au lieu de 599 euros sur Ubaldi.

La marque américaine Neato se défend très bien sur le marché des robots aspirateurs. Même si les modèles iRobot Roomba ou encore les Roborock de Xiaomi sont plus populaires aux yeux des consommateurs, Neato Robotics propose aussi de son côté des références aux nombreuses fonctionnalités pratiques au quotidien. Le modèle D9, doté d’une forme spécialement adaptée pour aspirer dans les recoins, est par exemple très efficace contre les saletés qui s’accumulent sur vos sols. Si son prix d’origine était rédhibitoire pour celles et ceux ayant un budget serré, ce n’est plus vraiment le cas désormais grâce à une réduction appliquée pendant les soldes.

Ce qu’il faut savoir sur le Neato D9

Un format qui permet d’aspirer dans tous les recoins

Une technologie laser pour cartographier et naviguer dans le domicile

Une très bonne autonomie

Auparavant proposé à 599 euros, puis le plus souvent affiché à 399 euros, le robot aspirateur Neato D9 est désormais vendu à 219 euros sur Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Neato D9. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une forme en « D » pour se glisser partout

La plupart du temps, les robots aspirateurs adoptent le même format rond. Ce n’est pas le cas du modèle D9 de Neato qui, comme toutes les gammes précédentes commençant par cette lettre, adopte un design en forme de… D. Cette conception permet en réalité au robot de pouvoir se faufiler dans chaque angle d’une pièce pour ainsi aspirer dans des endroits habituellement délaissés par les robots ronds. De plus, le Neato D9 profite de sa petite taille pour pouvoir circuler sous les meubles, là où se nichent les poussières cachées.

Pour fonctionner, le D9 utilise par ailleurs une technologie Laser qui lui permet de cartographier et de naviguer dans votre maison, et ce, même dans les endroits les plus sombres. Cette fonctionnalité lui offre aussi la possibilité d’enregistrer les endroits où il est déjà passé. Avec ce laser, qui se situe précisément sur le dessus de l’appareil, il peut aussi être capable d’éviter les obstacles, comme les escaliers, et ainsi prévenir le risque de chute, lequel est d’ailleurs grandement minimisé grâce aux capteurs dont est muni le robot.

Un robot aspirateur puissant sur tous types de sols

Carrelage, tapis, moquette, parquet… Le robot aspirateur Neato D9 s’adaptera à tous les types de sols. Grâce à son large bac à poussières, il pourra récupérer une grande quantité de saletés. Il possède en plus un filtre style HEPA très performant qui capture jusqu’à 99,5 % des allergènes qui se trouveraient chez vous. Lorsque vous le lancerez dans sa tâche, vous pourrez également choisir entre plusieurs modes, comme le mode Eco ou le mode Turbo, en fonction de l’intensité du nettoyage que vous voulez faire sur le moment.

Pour accompagner ses robots comme le D9, la marque a aussi conçu une application, sobrement appelée Neato, avec laquelle vous pourrez notamment accéder à la cartographie de votre domicile, définir des zones interdites dans lesquelles vous ne voulez pas que le robot aille, programmer des passages ou encore activer le D9 à distance, pour qu’il aspire poussières, poils d’animaux et autres saletés même en votre absence. Pour vous simplifier la tâche, vous pourrez même profiter des services des assistants comme Alexa et Google Assistant, qui obéiront à toutes vos requêtes vocales.

Enfin, en ce qui concerne son autonomie, vous bénéficiez d’une durée d’utilisation conséquente puisque la marque promet 200 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Si sa batterie se vide en cours de nettoyage, pas de panique : il rentrera docilement vers sa base de charge et dès qu’il aura retrouvé suffisamment d’énergie, il reprendra sa corvée là où il s’était arrêté.

