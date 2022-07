L’Apple Watch Series 7 est à un super prix spécialement pour les soldes d’été

L’Apple Watch Series 7 est la dernière montre premium de la marque. Et s'il est assez rare de trouver une promotion sur les produits Apple, Amazon profite des soldes pour proposer la version 45 mm au prix le plus bas : 399 euros au lieu de 459 euros.

L’Apple Watch Series 7 est la dernière montre connectée de la marque à la pomme. Si elle ne révolutionne pas la gamme, elle vient davantage la peaufiner, notamment du côté de son écran légèrement plus grand, de sa recharge plus rapide, de son design et de ses finitions maîtrisées. Elle devrait être remplacée par la nouvelle génération à la rentrée, mais en attendant elle est ce qui se fait de mieux du côté des wearables Apple d’autant plus qu’elle s’affiche à un prix inédit à l’occasion des soldes.

L’Apple Watch Series 7, c’est quoi ?

Un écran plus grand et plus lumineux

Une charge plus rapide

Les multiples fonctions santé et sport prises en charge

Initialement proposée à 459 euros, l’Apple Watch Series 7 en 45 mm (GPS) est disponible en promotion à 399 euros sur Amazon.

Si vous avez un petit poignet, sachez que la version en 41 mm est également en promotion dans tous les coloris (sauf Red Product) sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 7. Le tableau se met à jour automatiquement.

De petits changements qui ont de l’importance

La Series 7 garde le format emblématique de l’Apple Watch en apportant quelques nouveautés. Ce modèle embarque un écran plus grand, avec un boîtier de 45 mm contre 44 mm auparavant. Un petit millimètre de plus, qui fait pourtant la différence dans l’utilisation. Grâce à cela, l’Apple Watch gagne 20 % de surface d’affichage par rapport à la Series 6. La montre affiche ainsi plus d’informations de manière plus lisible, notamment grâce au mode always-on, 70 % plus lumineux. Son écran gagne en épaisseur (50 %) pour une meilleure résistance aux chocs. Apple introduit même un clavier afin de faciliter les écrits.

Autre différence notable au niveau de la charge. La Series 7 profite d’une charge 33 % plus rapide que la Series 6 grâce à une architecture interne repensée. Ainsi, on récupère 8 h d’autonomie en 8 min de charge. En revanche, côté autonomie, elle table toujours sur une journée en fonction de votre utilisation.

Puissante et polyvalente

Au niveau des performances, l’Apple Watch Series 7 intègre le processeur S7 qui va permettre de mieux gérer le plus grand écran et le mode always on plus lumineux. Autrement, la montre offre une navigation fluide, et le lancement des applications est toujours aussi rapide. Le tout accompagné par le dernier système d’exploitation : WatchOS 8.

La prochaine Apple Watch devrait proposer de nouvelles mesures côté santé, mais celle-ci assure encore un très bon suivi. Elle reste une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé avec la présence du cardiofréquencemètre, du capteur SpO2 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et l’ECG. Elle est complétée par d’autres capteurs : un gyroscope, un GPS, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. De quoi suivre avec attention vos activités sportives au jour le jour comme la marche, la course à pied, la musculation ou encore la natation (la montre est étanche jusqu’à 50 m), que vous pourrez ensuite retrouver directement sur votre téléphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 7.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures montres connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.