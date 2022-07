Le légendaire Sony WH-1000XM3 est à moins de 200 € pendant les soldes

L'indémodable Sony WH-1000XM3 accuse peut-être un certain âge, mais il reste un casque audio d'une très grande qualité. S'il est aujourd'hui plus difficile de le trouver à un bon prix, c'est Cdiscount qui profite des soldes pour le passer sous la barre des 200 euros.

Des casques audio avec une longévité aussi impressionnante, il y en a peu. Il faut dire que le Sony WH-1000XM3 a aujourd’hui près de 4 ans et malgré l’arrivée des modèles XM4 et même XM5, il reste une référence pour nombre d’amateurs de casque audio de qualité. Il devient certes un peu plus difficile de le trouver à bon prix aujourd’hui, mais c’est Cdiscount qui se place sur le bon créneau pendant les soldes une cinquantaine d’euros en moins sur le prix du casque.

Pourquoi ce casque audio est encore au top ?

Les fonctionnalités et l’ergonomie

L’autonomie de 30 heures environ

L’efficacité de la réduction de bruit active

Au lieu de 249 euros habituellement, le casque sans fil Sony WH-1000XM3 en coloris argent est actuellement disponible en promotion à 199 euros sur Cdiscount pour les soldes.

Le savoir-faire de Sony indétrônable en la matière

Si le WH-1000XM3 a déjà connu deux successeurs avec les XM4 et même XM5 ,il ne faut pas l’enterrer pour autant. Le XM3 reste encore très largement à la page malgré sa sortie en 2018. Il s’agit d’un casque audio disposant d’une qualité de fabrication certaine et ses nombreuses fonctionnalités en font encore aujourd’hui une référence.

Ses successeurs ont bien évidemment peaufiné la formule, mais le XM3 est avant tout connu pour avoir instauré la réduction de bruit active bluffante des casques de la marque japonaise. Encore aujourd’hui, il fait partie des meilleurs dans le domaine, c’est bien simple, une fois posé sur les oreilles et l’ANC activé, on est plongé dans le son pur délivré par les très bons haut-parleurs du casque sans parasites extérieurs. Avec l’application dédiée, il est possible de moduler ce mode pour l’adapter en fonction de votre environnement et de votre activité.

D’autres fonctions bien pratiques

Autre bonne idée introduite par ce casque, le mode Quick Attention. Ce dernier permet de réduire instantanément le volume de votre musique afin de pouvoir suivre une conversation sans enlever le casque de votre tête. Le casque est aussi compatible avec Google Assistant que l’on peut piloter à la voix grâce au microphone intégré, lui aussi de très bonne qualité. Côté ergonomie, Sony a eu la bonne idée d’inclure des zones tactiles sur les haut-parleurs afin de contrôler le volume sonore, changer de musique ou répondre à un appel.

Enfin du côté de l’autonomie, le XM3 est capable de tenir pendant environ 30 heures avec la réduction de bruit activée, et 40 à 45h avec ce mode désactivé. Il est aussi compatible avec la charge rapide via USB-C, ce qui lui permet par exemple de tenir 8 heures après seulement 15 minutes de temps de charge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM3.

