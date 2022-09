Ce géant TV Samsung 4K de 75 pouces est à moins de 800 € grâce aux French Days

Les French Days se terminent ce soir, mais les promotions ne sont pas encore terminées, il est encore temps de faire des affaires. Vous pourriez en faire une en acquérant le Samsung 75TU7022, un téléviseur 4K qui embarque le système de Samsung pour profiter de tous vos services.

Les différents championnats sportifs ont repris depuis quelques semaines, mais pour en profiter le plus possible à la maison, le mieux est de bien s’équiper. Le téléviseur Samsung 75TU7022, avec sa diagonale de 75 pouces et sa définition 4K pourra être adapté à cela, mais aussi bien aux soirées cinéma. Ça tombe bien, puisque son prix baisse de 100 euros durant les French Days.

Le Samsung 75TU7022, c’est quoi ?

Une définition en 4K

Une diagonale de 75 pouces, soit 189 cm

Smart TV de Samsung

En ce moment vendu à 899 euros chez les autres e-commerçants, ce Samsung 75TU7022 est aujourd’hui affiché au prix de 799 euros sur le site de Cdiscount.

Si un modèle de 75 pouces est trop grand pour vous, la version 65 pouces est à 599 euros sur le site de Cdiscount.

De quoi profiter de ses films, avec le téléviseur 4K Samsung 75TU8022

Ce téléviseur Samsung possède un écran de 75 pouces, soit 189 centimètres, autant dire que c’est assez grand. Point d’Oled ou de Qled, Samsung a fait le choix de rester sur de la technologie LCD rétroéclairée par des LED. Côté définition, on a droit à de la 4K UHD (soit 2160p), en 3840 par 2160 pixels donc, pour un ratio 16:9. Samsung propose plusieurs formats HDR sur son produit, avec du HDR10+ et du HLG10.

On peut évidemment changer de modes pour adapter l’image et le son en fonction des contenus que l’on consomme : film, jeux vidéo, mode réalisateur, mode latence faible automatique (ALLM), etc. On trouve aussi une compatibilité HDMI ARC (Audio Return Chanel), qui permet d’utiliser la télécommande du téléviseur pour régler le volume d’un appareil branché (console, barre de son, etc.) qui dispose aussi de cette norme.

Le système Smart TV de Samsung intégré

Sorti en 2020, ce modèle intègre Tizen OS, la plateforme de Samsung pour ses Smart TV. Cela permet d’accéder à ses services préférés de SVoD (Netflix, Prime Video, Molotov, Disney+, etc.). Le Samsung 75TU7022 est aussi doté de trois assistants vocaux : Bixby, Google Assistant et Alexa.

Sur la connectique, on trouve deux ports HDMI 2.0, un port USB, un port réseau ainsi qu’une sortie audio numérique (optique). Un point qui intéresse de plus en plus compte tenu de l’augmentation du prix de l’énergie, ce téléviseur est classé G en termes de consommation électrique (que ce soit en HDR ou non).

