L’Apple iPad Air M1 est à un prix plus avantageux pendant le Black Friday

Beaucoup de produits Apple ont connu une hausse de prix récemment, c’est pourquoi cette promotion n’est pas à négliger sur l’iPad Air 2022. Sa version 64 Go est disponible en promotion à 689 euros contre 789 euros de base.

Les iPad Air d’Apple constituent le bon compromis pour ne pas passer sur un modèle Pro, plus coûteux. Le modèle 2022 s’en rapproche davantage en intégrant la puce M1, déjà présente sur les MacBook Air et MacBook Pro. En passant d’une puce Bionic A14 Bionic à la M1, la tablette devient plus performante et aussi intéressante que la version Pro, avec un prix plus contenu. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’elle perd 100 euros de son prix initial lors du Black Friday.

Les atouts de l’iPad Air M1 2022

Un design impeccable

La puissance de la puce M1

La nouvelle fonction Cadre centrée sur FaceTime

Au lieu d’un prix barré à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) perd 100 euros de son prix et s’affiche désormais à 689 euros sur le site de la Fnac. Il s’agit de la version WiFi avec 64 Go de stockage.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad Air M1 (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad Air M1 (2022) au meilleur prix ?

L’iPad Air 2022 : une copie de l’ancien modèle

La version 2022 embarque le même écran Liquid Retina de 10,9 pouces limité à 60 Hz, avec la fonction TrueTone. Elle est toujours compatible avec l’Apple Pencil de deuxième génération, de quoi ravir les créatifs. D’ailleurs pour des tâches de productivité, vous pourrez aussi compter sur un clavier Magic Keyboard, semblable à celui de l’iPad Pro, qui se fixera de façon magnétique au dos de l’iPad. Pour le déverrouillage, pas de FaceID, l’iPad Air propose Touch ID situé sur la tranche, pour plus d’ergonomie. De plus, vous pourrez profiter d’un son en stéréo grâce à ses deux haut-parleurs, pour une meilleure immersion.

Côté photo, pas de capteur LiDAR comme sur l’iPad Pro, mais l’iPad Air 2022 d’un tout nouveau capteur de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. La qualité est évidemment améliorée, et la fonction Cadre Centré pour les appels visions est de la partie. Niveau autonomie, l’endurance est toujours estimée jusqu’à 10 heures en alternant la navigation sur Internet et le visionnage de vidéos, en streaming ou non. On peut lui reprocher sa charge pas vraiment rapide, mais il ne vous lâchera pas de sitôt.

Une version plus boostée

Moins onéreux que le modèle plus premium de la gamme, l’iPad Air 2022 reprend en partie son look avec des bordures certes moins fines, mais avec des finitions irréprochables. Le modèle 2022 apporte de nouvelles couleurs, mais surtout la puce Apple M1 venant remplacer la puce Bionic.

La tablette vous offre une puissance déjà aperçue sur les MacBook ou même les iPad Pro. Même si la nouvelle itération de l’iPad Pro est passé sur la puce M2, avec la version 2022 de l’iPad Air vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive. Sa puce M1 apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 60 % plus rapide au niveau des performances de son CPU et deux fois plus efficaces au niveau des performances graphiques par rapport au modèle précédent. L’iPad Air intègre également une compatibilité 5G optionnelle.

Pour en apprendre davantage, vous pouvez lire notre test sur l’iPad Air M1 (2022).

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.