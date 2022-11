En promo lors du Black Friday, cette caméra Xiaomi est idéale pour surveiller votre domicile

La caméra de surveillance Mi Wireless Outdoor Security de Xiaomi surveille l’extérieure de votre domicile, sans que l’on remarque sa présence grâce à son petit gabarit et sans casser votre tirelire puisqu’elle coûte 89 euros contre 99 euros habituellement.

Xiaomi n’en est pas à sa première caméra connectée, pourtant le constructeur avait jusqu’ici proposé uniquement des produits conçus pour l’intérieur. Maintenant dans son catalogue on retrouve la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, une caméra dédiée à l’extérieure. Cette solution est très correcte pour surveiller les abords de son domicile. Et la bonne nouvelle c’est qu’à l’occasion du Black Friday, elle se trouve 10 % moins chère.

L’essentiel à retenir de cette caméra Xiaomi

Une caméra sans fil facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

Avec une vision en 130° et une vision nocturne

Avec un prix de départ à 99,99 euros, la caméra extérieure de Xiaomi, Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, accompagnée de son routeur, est disponible aujourd’hui en promotion à 89 euros sur le site de la Fnac.

Une caméra qui s’installe sans souci

La Xiaomi Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p est la première caméra de surveillance extérieure de la marque. Elle est à la fois résistante et durable dans le temps. Son premier atout est qu’elle dispose d’une structure à vis antivol afin d’empêcher le vol de la caméra.

Conçue pour l’extérieure et certifiée IP65, la Mi Wireless Outdoor Security Camera assure ainsi la surveillance de votre maison toute l’année. De plus, étant sans-fil son installation se fait simplement en quelques minutes. Quant à son autonomie, vous n’aurez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. Elle se dote d’une batterie de 5700 mAh promettant 90 jours d’autonomie soit 3 mois — elle se charge via un port USB-C.

Efficace pour voir tout ce qui se passe en temps réel

La caméra extérieure de Xiaomi filme avec une définition en 1080p plutôt efficace. L’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Mais lors de notre test, nous avons constaté que des changements brusques de luminosité peuvent parfois poser problème, voire déclencher une détection de mouvement. Autrement, son angle de vision de 130° permet de surveiller une zone plus large. Une fois la nuit tombée, la vision nocturne prend le relais pour sécuriser votre domicile, mais l’image perd en qualité.

En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement il est possible de voir en direct le flux vidéo via l’application dédiée. Enfin, pour utiliser ce produit, un récepteur vendu avec peut-être installé à l’intérieur de la maison. Avec ce dernier, vous pourrez ajouter des caméras individuellement, jusqu’à quatre au total, pouvant enregistrer en même temps — pour garder un œil sur votre domicile où que vous soyez. Mais aussi sauvegarder des vidéos sur une carte SD, ou une clé USB afin d’éviter la perte et la fuite d’informations.

Voici notre test complet sur la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p.

