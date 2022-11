Aussitôt sortie, l’Amazon Echo Dot 5 est déjà à -50 % pour le Black Friday

La 5e génération de l'enceinte connectée d'Amazon, l'Echo Dot, n'est disponible que depuis quelques semaines. Mais grâce au Black Friday, ce modèle bénéficie déjà d'une grosse réduction : il est ainsi disponible à 24,99 euros au lieu de 59,99 euros sur la plateforme américaine.

C’est lors de son événement d’autonome qu’Amazon a présenté ces nouvelles enceintes connectées Echo Dot (avec ou sans horloge, comme les anciennes versions). Pour cette 5e génération, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond. S’il est disponible à la vente depuis seulement quelques semaines, l’Echo Dot 5 bénéficie tout de même d’une promotion très intéressante pendant le Black Friday : l’enceinte est ainsi disponible à moitié prix.

Les points forts de l’Echo Dot 5e gen

Une enceinte connectée avec Alexa

Des performances audio boostées

Un design toujours aussi élégant

Lancé à 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (2022) de 5e génération (sans horloge) est actuellement proposé à 24,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour la version avec horloge, sachez que celle-ci est également en promotion : elle passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Une nouvelle génération toujours aussi compacte

En 2020, Amazon avait troqué le format galet de ses Echo Dot de 3e génération contre un design sphérique plus moderne. L’Echo Dot 5 s’inscrit dans cette lignée : on aura donc droit à une enceinte connectée tout en rondeur et bien compacte, toujours agrémentée de son fameux liseré lumineux bleu, qui a trouvé sa place à la base, et qui s’allume quand Alexa est sollicitée. Comme les anciennes versions, cette mini enceinte sait se faire discrète : il ne mesure que 8,9 cm de haut et son diamètre ne s’élève qu’à 10 centimètres. Son revêtement en tissu l’aidera également à se fondre dans une pièce.

De meilleures performances audio

Comme ce fut déjà le cas pour la génération précédente, Amazon a souhaité booster la puissance audio de son nouvel Echo Dot. La marque promet par exemple des basses deux fois plus puissantes et des voix plus claires. Sa conception sphérique contribuera d’ailleurs à bien diffuser ce son riche dans toute la pièce. Que vous souhaitiez lancer un titre ou allumer la radio, vous bénéficierez donc d’une belle qualité sonore. Et si vous voulez profiter d’un son encore plus puissant dans votre pièce, vous pourrez toujours jumeler cette enceinte avec d’autres Echo Dot, pour que celles-ci diffusent de la musique simultanément.

Alexa toujours de la partie

Un Echo Dot sans Alexa serait bien vite vidé de sa substance. L’enceinte d’Amazon profite évidemment des services de son assistant, qui obéira à toutes vos requêtes vocales. Vous pourrez ainsi lui demander la météo du jour, de programmer un rappel, de répondre à vos questions existentielles ou bien de vous exposer l’actualité du jour. Mais ce n’est pas atout : Alexa pourra aussi vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles (caméras, ampoules…) présents dans votre domicile. Les Skills, des mini applications créées par des services tiers qui souhaitent s’inviter sur la plateforme, seront également de la partie pour compléter le tout.

