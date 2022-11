Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 : ce laptop premium est 500 € moins cher lors du Black Friday

En 2022, Samsung fait son retour sur le marché des PC portables avec la gamme Galaxy Book 2 composés de 4 machines. Et c’est le modèle le plus haut de gamme qui devient plus intéressant. Son prix passe de 1 599,99 euros à 1 099,99 euros.

Après avoir pris la décision de se retirer du marché européen des PC portables. En 2022, Samsung revient avec 4 nouveaux PC portables : les Galaxy Book 2 et Galaxy Book 2 360 pour l’entrée de gamme, et les Galaxy Book 2 Pro et Galaxy Book 2 Pro 360 pour le haut de gamme. Ce dernier mise avant tout sur sa finesse, mais aussi sa capacité à se transformer en tablette pour plus de polyvalence. C’est un ordinateur portable qui profite également du processeur Intel de 12e génération afin de proposer de bonnes performances au quotidien. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il perd plus de 30 % de son prix.

Les points clés du Galaxy Book 2 Pro 360

Les finitions irréprochables

L’écran OLED de 13,3 pouces très bien calibré

Le combo i7-12 gen + 16 Go de RAM + 512 SSD

Lancé à 1 599,99 euros, le PC portable Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 bénéficie de plus de 30 % de remise et s’affiche maintenant à 1 099,99 euros à la Fnac et sur le site Darty.

Des finitions exemplaires, avec un poids plume

Comme sur ses smartphones, le Galaxy Book 2 Pro 360 profite du savoir-faire de la marque. Le look est réussi avec son châssis très fin et léger. Comme la mention 360 l’indique dans le nom, ce modèle peut se transformer en tablette en faisant tourner l’écran derrière le clavier. L’ultraportable se dote d’un écran AMOLED de 13,3 pouces, affichant une définition FHD (1 920 x 1 080 pixels).

Même si la concurrence fait mieux, l’écran affiche une belle calibration avec des contrastes infinis. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. Concernant la connectique, on retrouve donc un port USB-C, un port jack 3,5 mm et un lecteur de microSD sur la tranche droite. De l’autre côté, Samsung propose deux ports USB-C dont un port USB-C Thunderbolt 4.

Une machine polyvalente

Côté performances, le Galaxy Book 2 Pro 360 se dote d’un Intel Core i7-1260P cadencé à 1,5 GHz (jusqu’à 4,7 GHz en mode boost) épaulé par 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go (NVMe). Avec cette configuration, le laptop est parfaitement fluide pour la plupart des usages : navigation sur le web, lecture vidéo ou retouche légère en photo. Mais face à la concurrence, la machine de Samsung est un peu en retrait et montre ses limites dans des tâches plus complexes, comme le montage vidéo par exemple.

Il prendra tout son sens pour une personne propriétaire d’un Samsung Galaxy, et qui voudrait étendre cette expérience avec un PC de la même marque. C’est aussi une machine intéressante pour la prise de note grâce à son stylet. Quant à l’autonomie, le laptop de Samsung tient une journée d’utilisation en mêlant de la bureautique, du web et un peu de lecture en streaming, mais pas beaucoup plus. Une fois votre batterie vidée, vous pourrez compter sur la recharge à 65W en Power Delivery pour redonner de l’énergie à votre ordinateur.

Pour en découvrir davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le Samsung Galaxy Book 2 Pro 360.

