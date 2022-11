Cette barre de son Samsung est à moins de 200 euros pour le Black Friday

La barre de son Samsung HW-B550, dotée d'une fiche technique puissante, affiche un prix de base plutôt intéressant par rapport à d'autres modèles de la marque. Ce prix devient même nettement plus avantageux à l'occasion du Black Friday, puisqu'il passe de 299,99 euros à 199,99 euros chez Darty.

Ce n’est plus vraiment une surprise aujourd’hui, mais la plupart des téléviseurs, y compris les plus premiums, ne proposent pas une qualité sonore suffisamment efficace pour pouvoir profiter au maximum de ses contenus à la maison. Heureusement, les barres de son sont là pour combler ce manque. Samsung propose d’ailleurs plusieurs modèles performants, dont certains affichent des prix moins élevés que la moyenne. C’est par exemple le cas de la Samsung HW-B550, que l’on recommande encore plus en ce Black Friday grâce à ses 100 euros de réduction.

Les points forts de la barre de son Samsung HW-B550

Une puissance totale de 410 W

Compatible DTS Virtual:X pour un son 3D surround

Modes Bass Boost et Adaptive Sound Lite présents

D’abord proposée à 299,99 euros, la barre de son Samsung HW-B550 est désormais affichée à 199,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez mettre la main sur un ensemble audio plus complet, et pour un prix moins élevé, vous pourrez par exemple opter pour la barre de son Samsung HW-B450 accompagnée de son kit d’enceintes arrières SWA-9100S pour seulement 169 euros au lieu de 279 euros chez Cdiscount grâce à une réduction doublée d’une ODR valable jusqu’au 10 janvier 2023.

Un modèle puissant avec un caisson de basses en plus

Visuellement, la barre de son Samsung HW-B550 ne diffère pas vraiment de certaines autres références de la marque : on aura donc droit au traditionnel design noir qui a l’avantage de se faire discret sous un téléviseur. Un caisson de basses tout aussi sobre vient compléter cette barre de son. Et il faut dire que ce couple fonctionne très bien, grâce notamment à une belle puissance. La HW-B550, qui embarque cinq haut-parleurs, est en effet capable de fournir jusqu’à 410 W en tout grâce à ce caisson. S’agissant de ce caisson, celui-ci est sans fil et pourra facilement être installé près de votre téléviseur. La barre de son pourra quant à elle se glisser devant votre télévision, ou même être fixée au mur grâce à l’accroche prévue à cet effet.

Un son immersif grâce à plusieurs modes pratiques

Outre sa puissance, la barre de son HW-B550 propose également un effet surround grâce à la technologie DTS Virtual:X. Outre l’immersion qu’elle confère, elle offre aussi un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat bien enveloppant. Comme bien d’autres barres de son de la marque sud-coréenne, le mode « Bass Boost » est également de la partie pour augmenter l’impact des basses dans toute la pièce. Quant au mode « Adaptive Sound Lite », il se chargera d’analyser le contenu visionné pour optimiser son rendu sonore grâce à son intelligence artificielle.

Ajoutons à cela un « Mode Jeu Pro » qui, comme son nom l’indique, est dédié au jeu vidéo et permettra d’obtenir des effets sonores encore plus réalistes. La barre de son passera même automatiquement en mode jeu lorsque la console sera allumée. Et si vous souhaitez vous accorder une session cinéma de nuit, vous pourrez activer le « mode nuit » pour ne pas réveiller les personnes présentes chez vous : ce mode baissera automatiquement le volume et compressera les basses.

Le Bluetooth multipoint est de la partie

Autre atout de la Samsung HW-B550 : la présence du Bluetooth multipoint, qui vous permettra de connecter deux appareils simultanément, sans avoir à en déconnecter un en cours de route pour basculer de l’un vers l’autre. Enfin, la barre de son peut être contrôlée avec la télécommande intelligente de votre TV Samsung. Cette télécommande universelle pourra même contrôler d’autres appareils compatibles, comme des décodeurs par exemple. Enfin, la connectique se compose d’une prise HDMI ARC et d’une HDMI CEC.

Lire aussi

Quelle barre de son choisir en fonction de son budget en 2022 ?

