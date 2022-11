La Nintendo Switch en pack… à un prix jamais vu pour le Black Friday

La Nintendo Switch est la console qui convient d’offrir pour les fêtes de fin d’année. Et pour le Black Friday, elle se trouve dans un pack à moins de 270 euros avec le jeu Mario Kart offert, et 3 mois d'abonnement gratuit pour le service en ligne.

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant et devient le compagnon de nombreux foyers. Si maintenant une version OLED existe, la plus accessible reste le modèle classique. Cette console de salon a de beaux jours devant elle, surtout qu’en 2019 elle a été améliorée. Aujourd’hui grâce au Black Friday, la console japonaise devient plus intéressante dans ce pack composé du jeu Mario Kart 8 Deluxe, avec 3 mois d’abonnement au service en ligne pour un prix contenu.

Les points clés à retenir de ce pack

Une console hybride, à utiliser dans votre salon ou en mode portable

La version 2019 améliorée

Bonus : Mario Kart Deluxe 8 offert dans ce pack + 3 mois d’abonnement au service en ligne

Au lieu d’un prix barré à 329,99 euros, la console Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe se trouve à seulement 269,94 euros sur le site d’Amazon. Ce pack inclut également 3 mois d’abonnement offerts au Nintendo Switch Online.

Mise à jour : le pack Nintendo a encore perdu 10 euros, il est passé à 259,99 euros sur Amazon.

Pour 10 euros de plus, Cdiscount propose le même pack mais ajoute 2 volants pour Joy-Cons.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Nintendo Switch. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Nintendo Switch au meilleur prix ?

Une console polyvalente

Sortie en 2017, la Nintendo Switch est largement connue du public. Vous savez donc qu’elle a pour particularité de pouvoir être utilisée à la fois comme une console portable et comme une console de salon.

Contrairement à la version “Lite”, elle se compose de plusieurs parties. Ce modèle est livré avec un dock afin d’en profiter sur votre téléviseur avec les Joy-Con détachables depuis votre canapé entre amis ou en famille. Les possibilités de gameplay sont nombreuses, que ce soit lors de vos déplacements en voyage, ou bien chez vous.

La Switch qui convient à toute la famille

Malgré l’arrivée de la version OLED, le modèle classique continue de conquérir le cœur des joueurs et joueuses. Elle est certes dotée d’un écran tactile IPS de 6,2 pouces, affichant une définition de 1 280 x 720 pixels (soit 720p), il est plus lumineux et mieux contrasté que l’ancien puisque le constructeur a amélioré sa console en 2019.

À l’intérieur, aussi il y a des améliorations. La Switch profite du même processeur que celle de la version OLED, à savoir la puce Tegra X1+. Celle-ci profite d’une meilleure finesse de gravure et permet d’améliorer l’autonomie. Vous pouvez compter entre 5 et 6 heures d’autonomie, au lieu de 3 heures de temps de jeu auparavant. Les ventilateurs sont aussi moins sollicités, car la gestion de surchauffe a été améliorée. De ce fait, la console est plus silencieuse. Pour finir, la console se charge via USB-C et dispose de 32 Go de stockage extensible via une carteSD.

Un pack intéressant

En plus du prix réduit, ce pack ajoute une carte contenant un code donnant droit à trois mois gratuits au service Online de Nintendo. L’occasion de vous essayer en ligne sur Mario Kart 8 Deluxe et ses millions de joueurs quotidiens. L’abonnement ne s’arrête pas à l’accès au mode en ligne puisqu’il donne aussi accès à un catalogue de jeux rétro via la console virtuelle NES et Super Nintendo. De quoi découvrir ou redécouvrir des classiques.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main sur la Nintendo Swtich.

