Ce chargeur 25 W tombe à moins de 10 € grâce à cette offre spéciale Black Friday

On a toujours besoin d'un chargeur efficace et pas cher à transporter partout au cas où notre téléphone tomberait en rade de batterie. Ça tombe bien puisque cette référence de chez Belkin passe de 24,99 euros à seulement 9,09 euros lors du Black Friday.

Dorénavant, plusieurs constructeurs comme Apple et Samsung n’incluent plus de chargeurs dans les boîtes de leurs smartphones. Vendu séparément, il faut généralement payer le prix fort pour avoir le chargeur officiel. Fort heureusement d’autres constructeurs en proposent, qui sont tout aussi efficaces et avec des prix plus doux. C’est le cas de modèle de chez Belkin, qui perd plus de 50 % de son prix.

Les atouts de ce chargeur Belkin

Le format compact

Un chargeur rapide de 25 W

Avec interface USB Type-C

Au lieu d’un prix barré 24,99 euros, le chargeur USB-C Belkin de 25 W est affiché en promotion à 12,99 euros sur Boulanger, mais grâce à 30 % d’ODR, il tombe à 9,09 euros seulement.

Un chargeur compact et rapide

Le chargeur Belkin 25 W dispose d’un format compact qui le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage. Il est avant tout compatible avec la charge rapide et dispose d’une puissance de 25 W.

Vous pourrez recharger rapidement de nombreuses références de smartphones ou tablettes, comme l’iPad Pro, en passant par les Samsung Galaxy, les iPhone ou encore les Pixel de Google. On ne va pas tous les citer, car ça en fait beaucoup.

Qui s’adapte à vos appareils

Ce chargeur de chez Belkin possède la technologie Power Delivery 3.0 qui, selon le constructeur, permet de recharger vos appareils le plus rapidement possible. Il fournit suffisamment de puissance pour charger un iPhone ou un Samsung de 0% à 50% en une trentaine de minutes.

D’ailleurs le constructeur garantit une sécurité optimale et intègre évidemment sur le chargeur une protection contre les surcharges, les surtensions et un contrôleur de température. Même si la puissance de la recharge de votre smartphone ne peut pas grimper jusqu’à 25 W, il sera tout de même possible d’opter pour ce chargeur.

