À seulement 169 €, ce robot aspirateur est le plus accessible du Black Friday

Si vous avez envie de sauter le pas pour l'achat d’un aspirateur robot, l’iRobot Roomba 697 donne l’occasion de le faire sans se ruiner ! Il est actuellement en promotion chez E.Leclerc en passant de 269 euros à seulement 169 euros.

La corvée de l’aspirateur est peu attrayante pour la plupart des gens. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Roomba 697 de la marque iRobot. Il s’agit d’un produit entrée de gamme qui ne manque pas de puissance pour se débarrasser des poussières, et s’équipe de nombreux capteurs pour nettoyer efficacement votre domicile. Si ce n’est plus le performant, il est parfait pour s’essayer à un aspirateur robot surtout maintenant qu’il coûte 100 euros de moins pendant le Black Friday.

L’iRobot Roomba 697 en quelques mots

Puissant pour nettoyer tout type de sol

Mémorise vos habitudes de nettoyage

Avec plus d’une heure d’autonomie

Si on retrouve habituellement le Roomba 697 d’iRobot à 269 euros, il est actuellement en promotion à 169 euros sur le site E.Leclerc.

Un aspirateur qui se repère facilement

Pour un modèle entrée de gamme, le Roomba 697 arrive à proposer un nettoyage complet et efficace. Cela est permis grâce aux nombreux capteurs qu’il embarque afin de se repérer et de naviguer dans les pièces d’une maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix, notamment grâce à la technologie de navigation iAdapt avec localisation visuelle.

Ses capteurs vont l’aider à éviter les escaliers et les chutes dangereuses. D’ailleurs avec son design tout en rondeur et ses dimensions réduites, il peut nettoyer sous la plupart des meubles et des plinthes, débusquant ainsi toute la saleté cachée.Avec l’application iRobot Home, le robot retient vos habitudes de nettoyage et vous fait des suggestions personnalisées. Il est même capable de suggérer des nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies. L’aspirateur robot profite de la compatibilité avec Alexa et Google Assistant, et offre la possibilité de le contrôler directement avec votre voix.

Efficace pour rendre vos sols plus propres

Le Roomba 697 se trouve être suffisamment efficace pour nettoyer vos sols. Avec la présence de 2 brosses en caoutchouc, il nettoie votre intérieur en 3 étapes et adapte même sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sols durs, etc.). Ces brosses permettent de capturer la saleté, la poussière et les gros débris. De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet également de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage en profondeur.

Quant à l’autonomie, la marque annonce 90 minutes de fonctionnement sur une seule charge. Une fois terminé, le robot se recharge automatiquement en revenant à son point de départ.

