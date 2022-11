La nouvelle Apple Watch SE s’allège déjà de quelques euros pour le Black Friday

L'Apple Watch SE est la solution idéale pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur une montre connectée de la marque à la Pomme malgré un budget plus serré. En ce Black Friday, ce modèle renouvelé récemment est même encore moins chère puisqu'elle est affichée à 279 euros au lieu de 299 euros sur Amazon et Boulanger.

Les montres connectées d’Apple ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Certaines peuvent même approcher les 1 000 euros, à l’image de la toute récente Apple Watch Ultra. Heureusement, la marque à la Pomme a pensé aux plus petits budgets et vient de renouveler son Apple Watch SE, une version plus accessible qui offre une expérience premium, même si quelques concessions seront naturellement à faire. En ce Black Friday, il est même possible de la trouver encore moins chère.

Les points forts de l’Apple Watch SE

La qualité de fabrication d’Apple toujours présente

Un écran OLED de 1,78 pouce

Un bon suivi des activités

Lancée à 299 euros, l’Apple Watch SE (2022), dans sa version 40 mm, est désormais affichée à 279 euros sur Amazon et Boulanger.

Une qualité de conception toujours présente

En proposant une montre connectée plus abordable, Apple a choisi de faire quelques concessions sur les performances, mais certainement pas sur le confort. Si l’Apple Watch SE, dont le design ressemble à s’y méprendre à celui de l’Apple Watch Series 4 – les gammes SE visent justement à recycler d’anciens design pour proposer une entrée de gamme – arbore d’abord un écran carré ni bord à bord, ni incurvé, son port sur le poignet sera très agréable et la montre se fera même oublier au fur et à mesure de la journée. Le poids du boîtier en aluminium reste quant à lui contenu et n’excède pas les 26,4 g, hors bracelet donc, pour la version 40 mm en GPS, ici présentée. Pour la SE, pas d’acier inoxydable ou de titane sur certaines versions, pour éviter les matériaux trop onéreux qui viendraient faire grimper le prix.

Côté écran, on aura droit à une dalle OLED LTPO bien lumineuse ; la firme de Cupertino promet même une luminosité capable d’atteindre les 1000 cd/m². Dans les faits, la luminosité n’a jamais fait défaut lors de notre test, y compris en plein soleil. Notez que l’option Always-On, qui permet de garder l’écran toujours allumé, ne sera pas présente ici. Sinon, la Digital Crown sera évidemment de la partie pour naviguer dans les menus de la montre.

Un suivi des activités sportives bien maîtrisé

Comme toutes les montres connectées de la firme de Cupertino, l’Apple Watch SE offre un suivi de vos activités sportives très complet. De nombreux sports seront ainsi pris en compte, comme le vélo, le cardio, la course, la marche, le yoga ou encore le basket. Pour la natation, vous pourrez enchaîner vos brasses sans problème puisque la montre est étanche jusqu’à 50 mètres. Et pour vous aider à vous repérer dans l’espace, le GPS, la boussole et l’altimètre seront bien disponibles. En revanche, pour le côté santé, c’est là que le bât blesse : la SE fait l’impasse sur plusieurs capteurs. Ici, on n’aura donc pas de capteur ECG pour réaliser les électrocardiogrammes ni d’oxymètre, qui permet de mesurer l’oxygénation du sang. Mais si ce genre de données ne sont pas indispensables pour vous, elles ne se feront vraiment pas manquer au quotidien. D’autant plus qu’on aura tout de même accès au suivi du rythme cardiaque, à la détection de chute ou encore au suivi du sommeil et des cycles menstruels.

Des performances boostées

Côté performances, l’Apple Watch SE s’appuie sur une puce SiP S8 avec processeur bicœur 64 bits censée être 20 % plus rapide que la génération précédente. Contrairement à la première génération de Watch SE, ce nouveau modèle intègre la même puce que la génération actuelle de montres, à savoir les Apple Watch Series 8 et Ultra. Concrètement, cette montre connectée démontera une fluidité exemplaire : les animations réagissent au doigt et à l’œil, malgré quelques temps de chargement ici ou là.

En ce qui concerne l’autonomie, l’Apple Watch SE est capable de tenir deux jours consécutifs, une durée qui s’adaptera évidemment à la nature des usages de chacun. La recharge passe par un chargeur propriétaire magnétique somme toute assez classique. Elle n’est cependant pas compatible avec la charge sans fil Qi. Pour une charge complète, comptez une bonne heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch SE (2022).

