Le Samsung Galaxy Z Flip 3 avec 43 % de réduction durant le Black Friday

Les smartphones pliants sont très attrayants mais aussi souvent très chers. Grâce à la période du Black Friday, on peut profiter de quelques offres. Par exemple, le Samsung Galaxy Z Flip 3 est en promotion et est affiché à 599 euros au lieu de 1 059 euros en temps normal.

Le Black Friday est le moment pour réaliser de bonnes affaires et c’est d’autant plus vrai avec cette promotion sur le Samsung Galaxy Z Flip 3. Ce smartphone haut de gamme est normalement vendu à 1 059 euros, mais durant quelques jours il est disponible à 599 euros sur le site de la Fnac.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3, c’est quoi ?

Un superbe écran pliable Amoled 120 Hz

Un petit écran externe très pratique

Un format compact qui rentre dans la poche

Le tarif attractif (encore plus durant le Black Friday)

Habituellement disponible au prix de 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 en version 128 Go de stockage est vendu à 599 euros pour les adhérents sur le site de la Fnac.

Un vrai bon smartphone pliant abordable

Ce qui attire tout de suite sur le Samsung Galaxy Z Flip 3, c’est évidemment son écran pliable verticalement. Il s’agit d’une dalle Amoled avec une définition Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format 22:9 (qui n’est pas le plus pratique au quotidien). Si la pliure se voit à l’œil nu, on ne la regarde en fait pas et on l’oublie au fur et à mesure, surtout lorsque l’écran affiche du noir.

Ce format pliable s’accompagne d’un petit écran externe qui permet d’afficher l’heure, mais aussi les notifications reçues. En plus de ça, on peut y ajouter des widgets pour contrôler sa musique, déclencher un minuteur, consulter la météo, etc. Cela évite d’avoir à déplier le Galaxy Z Flip 3 et pour certains, éviter de se perdre sur son téléphone sans s’en rendre compte.

Le tout est bien optimisé du point de vue logiciel et Samsung a travaillé cette partie-là. L’interface One UI, basée sur Android, a été modifié pour ce format particulier. Le Galaxy Z Flip 3 dispose d’un mode Flex : lorsqu’on replie à moitié le téléphone, les applications s’adaptent en se séparant en deux zones. C’est particulièrement pratique pour le contrôle de la musique, la lecture de vidéos, mais aussi pour prendre des photos. En position repliée, ce smartphone Samsung n’a pas besoin de trépied : cela peut être très pratique.

La fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 3 n’est pas en reste

Si Samsung a bien travaillé la partie « pliable » de son téléphone, le fabricant n’a pas oublié la partie hardware. On a droit à un SoC Snapdragon 888, 8 Go de RAM ainsi qu’une puce Adreno 660. Pour des usages classiques, il n’y a aucun problème, tout fonctionnera de façon fluide et sans accroc. Les jeux vidéo les plus gourmands pourront tourner de manière fluide, même avec les paramètres graphiques réglés au maximum (ou presque), comme Fortnite.

En revanche, le Galaxy Z Flip 3 pêche sur son autonomie, à cause de sa petite batterie de 3300 mAh. On peut tenir la journée en se limitant un peu, mais on ne peut pas aller plus loin. La recharge est au même niveau puisqu’elle a une puissance maximale de 15 W, il faut donc 1h30 environ pour charger entièrement l’appareil.

Pour en savoir plus sur ce smartphone pliable, nous vous invitons à consulter notre test du Samsung Galaxy Z Flip 3.

