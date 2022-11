La meilleure liseuse Amazon Kindle est actuellement en promotion

Précurseur des liseuses, Amazon est actuellement le leader de ce marché. Ce rang a été notamment obtenu à travers sa gamme Paperwhite qui reste la référence en la matière. Si le géant américain l’a vendu à 139,99 euros à sa sortie, la Kindle Paperwhite 2021 est en ce moment à 104,99 euros.

C’était le 27 octobre 2021 qu’Amazon a officiellement commercialisé sa nouvelle liseuse, la Kindle Paperwhite 2021.

Bien que ça date, le modèle reste une valeur sûre dans le domaine et tient la dragée haute face à ses concurrents. Pour le Black Friday, le géant du e-commerce vous donne actuellement une ristourne de 35 euros sur l’achat de la Kindle Paperwhite 2021.

Ce qu’il faut retenir de la Kindle Paperwhite 2021

Résistance à l’eau (IPX8)

Éclairage chaud réglable

Écran sans reflets de 300 ppp

Recharge sans fil Qi

Au lieu de 139,99 euros habituellement, la Kindle Paperwhite 2021 est maintenant disponible en promotion à 104,99 euros chez Amazon.

Un écran plus grand et une excellente autonomie

Lors de la présentation officielle de la Kindle Paperwhite 2021, la taille de l’écran a sauté aux yeux. Si la version de 2018 fait 6 pouces, celle de 2021 affiche 6,8 pouces. Cela offre une bonne immersion lors de votre lecture. On remarque aussi que les bordures ont été affinées. Doté d’un écran 10 % plus grand donc, cette dernière itération se targue aussi d’une autonomie de 10 semaines. Pour atteindre une telle performance, c’est l’écran à encre numérique qui est la pièce maîtresse. Il faut cinq heures pour la recharger complètement via USB-C et deux fois moins de temps avec un adaptateur USB-C 9 W.

La maniabilité de la liseuse a été aussi bien travaillée. Ainsi, la finition de son dos est en plastique caoutchouté, ce qui offre un meilleur grip lors de sa manipulation. Si l’appareil venait malencontreusement de tomber dans l’eau, sa protection IPX8 lui permet de résister à l’eau pendant une heure à deux mètres de profondeur.

Des caractéristiques solides pour une meilleure expérience

La Kindle Paperwhite 2021 dispose de 8 Go de ROM, c’est amplement suffisant pour stocker des milliers de livres numériques. Ce modèle prend d’ailleurs en charge plusieurs extensions : JPEG, PNG, GIF, DOCX, PDF, HTML, etc. Pour un meilleur confort lors de votre lecture, la liseuse embarque la technologie e-ink. Pour que vos yeux ne se fatiguent pas rapidement lors de votre lecture, il vous suffit de régler la température de l’éclairage selon la situation.

Avec des dimensions de 174 x 125 x 8,1 mm, la Paperwhite 2021 pèse 205 grammes. C’est à peu près le poids d’un flagship. De format tablette, vous n’aurez pas de mal à l’emmener partout où vous allez. Elle se tient bien dans un sac. Le modèle en promotion est en coloris noir.

