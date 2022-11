Cyber Monday : le prix est en roue libre pour les vélos et trottinettes électriques

Lors du Cyber Monday, trouver son équipement de mobilité est l'occasion idéale de faire des bonnes affaires. Découvrez notre sélection complète des meilleures offres sur les vélos électriques et les trottinettes.

Vous êtes en quête d’un nouveau véhicule pour circuler au quotidien ? Pendant la période du Cyber Monday, les marchands en profitent pour proposer des promotions sur de la mobilité urbaine électrique. Ce sont des promotions qui sont cumulables avec divers bonus écologiques comme ceux proposés par la ville de Paris. Notre sélection complète des meilleurs vélos électriques est disponible. Sinon, voici une compilation des meilleures offres.

Xiaomi Mi Scooter 1S : la trottinette électrique à bas prix

Si vous êtes à la recherche d’une excellente trottinette électrique, Xiaomi est l’une des marques au plus vaste catalogue. Le Mi Scooter 1S est ainsi mis en promotion lors de la période du Cyber Monday. Le véhicule se présente sous un design assez standard, mais assez maniable lors des phases de conduite.

Lors de notre test de la Xiaomi Mi Scooter 1S, la conduite est mise en avant. Vous avez droit à des accélérations franches et une maniabilité de tous les instants. Même les freins sont performants. En bref, la trottinette a tous les atouts pour se révéler être un compagnon de ville. Avec une baisse de prix aussi conséquente, la trottinette gagne des atouts supplémentaires pour être attractive.

Au lieu de 449 euros, la Xiaomi Mi Scooter 1S profite d’une belle réduction de 100 euros, puisqu’elle est affichée à 399 euros chez Darty.

Velobecane Easy : un vélo électrique pas cher

Si la plupart des VAE sont assez onéreux, il est tout de même possible de trouver des références de vélos électriques à moins de 1000 euros. Parmi les références en promotion se trouve le Velobecane Easy. Il s’agit d’un véhicule simple, mais efficace, à commencer par sa construction puisqu’il est aisé de s’y installer sans le moindre problème.

Lors de notre test du Vélobecane Easy, celui-ci s’est avant tout distingué par son rapport qualité / prix. Lorsque l’assistance électrique est sollicitée, elle vous permet d’avancer rapidement sans pratiquer de réels efforts sur la pédale. La tenue de route est bonne et son autonomie convenable pour les trajets réguliers au quotidien. Son encombrement de 24 kilos est une donnée à prendre en compte pour ceux habitant en appartement.

Pendant ce Cyber Monday, le Vélobecane Easy passe de 1199 à 599 euros sur le site de Cdiscount.

Dualtron Minimotors Mini : de la puissance à moins de 1000 euros

Sur le marché de la trottinette électrique, le constructeur Dualtron a pour habitude de proposer des modèles haut de gamme et performants. Bien souvent, ces derniers sont vendus un peu plus chers. Le Cyber Monday est l’occasion idéale de faire une bonne affaire et ici c’est le Dualtron Mini avec une batterie de 52 V et 13 Ah qui nous intéresse.

La trottinette électrique est la plus compacte du catalogue. Avec la batterie en lithium de 52V et ses 13 Ah vous avez droit à une autonomie théorique de 40 kilomètres. En conduite, la double suspension pneumatique et le plateau pour y placer ses deux pieds vous assurent un excellent confort sans ressentir les aspérités de la route.

La trottinette électrique Minimotors Dualtron Mini est mise en promotion à 990 euros au lieu de 1190 euros chez Darty.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 : le modèle phare en promotion

Le modèle phare du catalogue de trottinettes Xiaomi est remis en promotion. La Mi Electric Scooter 3 est toujours notre recommandation en matière de trottinette tant elle est agréable sur tous les plans. À commencer par celui du design facile à transporter et très maniable sur la route.

Lors de notre test, nous avons pu éprouver son excellente conduite. La trottinette Xiaomi est maniable et rapide. Vous pourrez sans soucis déambuler en ville et slalomer entre passants et voitures sans vous mettre en danger. Elle est aussi facile à ranger. Faites attention tout de même à son autonomie un peu légère mais qui convient à un usage urbain.

Chez Darty et la Fnac, la Mi Electric Scooter 3 est disponible à 479 euros au lieu de 529 euros.

Pure Flux One : choisissez un vélo tout en simplicité

Vous êtes en quête d’un VAE simple mais terriblement efficace ? Le Pure Flux One peut être un bon choix en cette période de Cyber Monday. Le vélo du constructeur britannique présente de prime abord un design de qualité sans fioritures.

Lors de notre test du vélo électrique, ce dernier s’est aussi distingué par sa maniabilité avec un poids de 17,5 kg. Avec un couple de 35 nm, celui-ci n’est pas le plus réactif au démarrage mais vous pourrez atteindre les 25 km/h sans réaliser trop d’efforts depuis la selle. La batterie de 252 Wh permet quant à elle une autonomie réelle d’une bonne vingtaine de kilomètres sans soucis.

Le Pure Flux One est disponible à 949 euros au lieu de 1199 euros sur le site officiel de Pure Electric.

Pure Air : préférez la trottinette électrique

Le constructeur britannique propose aussi des trottinettes électriques au cœur de son catalogue. La Pure Air se distingue par une particularité : elle est étanche. Alors si vous êtes suffisamment courageux pour braver les éléments, découvrez ce produit assez atypique.

Nous avons testé cette Pure Air sur Frandroid. Outre son étanchéité, la trottinette présente un aspect visuel très élégant et facile à prendre en main. Elle est facile à conduire et à prendre en main avec de très bonnes finitions. Soyez prudents tout de même, en effet la Pure Air se révèle être un peu juste au niveau de son autonomie.

La Pure Air est aussi mise en promotion à 399 euros au lieu de 499 euros sur le site de Pure.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 25 novembre 2022 et s’est terminé le dimanche 27 au soir. Les promotions sont en revanche pas finies, puisque le Cyber Monday prend la relève. Voici les offres disponibles chez les e-commerçants français.

