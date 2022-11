L’iPhone 14 ne résiste pas au Black Friday et devient plus accessible grâce à cette offre

Disponible depuis quelques mois, l’iPhone 14 connaît une première baisse de prix intéressante. Pour le Black Friday, le nouveau fleuron d’Apple est à 879 euros contre 1 019 euros pour la version 128 Go. Un prix qu'on aurait préféré à la sortie !

S’il y a des risques de pénuries pour les iPhone 14 Pro, cela ne semble pas être le cas pour l’iPhone 14. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui bénéficie d’une belle promotion pendant le Black Friday. S’il faut débourser plus de 1 000 euros pour l’acquérir, aujourd’hui il tombe à moins de 880 euros. Cette offre permet de se rapprocher un peu plus du prix auquel le modèle précédent était affiché. En plus, le délai de livraison est plus court que la gamme Pro.

L’iPhone 14 en quelques mots

L’écran OLED de qualité et une encoche réduite

Une puce puissante

Un module photo amélioré

Une autonomie solide (2 jours)

Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 d’Apple (128 Go) profite de 140 euros de remise et s’affiche maintenant à 879 euros sur le site Rakuten.

Le même qu’avant, à peu de chose près

Tout en reprenant les principales caractéristiques de son prédécesseur, l’iPhone 14 propose le même format rectangulaire, les mêmes bords arrondis en aluminium brossé, et le même dos en verre. Le design est toujours aussi bien exécuté, avec des finitions élégantes. Si Apple ne propose pas de taux de rafraichissement à 120 Hz pour l’iPhone 14, l’écran OLED Super Retina XDR embarqué est néanmoins d’une grande qualité avec une bonne luminosité.

Si jusqu’ici le nouveau modèle apportait une nouvelle puce, cette année Apple fait autrement sur son iPhone 14. Contrairement à la gamme Pro, il est animé par la puce A15 Bionic. Il est ainsi équipé du même processeur que l’iPhone 13 Pro, avec un CPU de 6 cœurs et un GPU de 5 cœurs. Un léger gain de puissance par rapport au modèle précédent, mais sans grande évolution. Sans surprise, elle vous permet de faire tourner n’importe quelle application, comme des jeux gourmands, avec une fluidité parfaite. Puis avec iOS 16 à la clé, vous profiterez d’une interface toujours fluide et simple à utiliser. Notez qu’il est également compatible avec le réseau 5G.

Avec quelques améliorations

La partie photo a été améliorée par rapport à l’iPhone 13. On retrouve un capteur principal stabilisé de 12 mégapixels ayant des photosites de 1,9 µm et un objectif ouvrant à f/1,5. Cela permet, selon Apple, de rendre le mode nuit deux fois plus rapide et d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. La caméra selfie est elle aussi améliorée et intègre désormais un autofocus. Dans l’ensemble, l’iPhone 14 s’en sort bien dans des conditions correctes et réussit à proposer un mode nuit plutôt efficace. En revanche, dès qu’il est mis en difficulté, comme en mode portrait, en selfie de nuit, en contrejour, le résultat est moins convaincant.

D’année en année, Apple fait preuve de grands progrès sur la gestion de son endurance. L’iPhone 14 ne fait pas exception, et est capable d’endurer deux jours d’utilisation sans broncher. Un iPhone endurant qui a manqué la note de 10/10 sur notre test pour cette catégorie, puisque sa charge est toujours lente.

Pour en savoir plus, voici notre test sur l’iPhone 14 d’Apple.

